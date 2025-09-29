SURSE Al șaptelea copil internat la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi ar fi murit în urma unei posibile infecții nosocomiale/ Micuțul fusese transferat la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală / Ministrul Sănătății spune că nu a văzut „un haos mai mare administrativ şi procedural într-un spital”

Al șaptelea copil internat la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi ar fi decedat luni, 29 septembrie, potrivit surselor G4Media. Copilul fusese transferat la spitalul Grigore Alecxandrescu din București.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde șapte copii au murit după ce ar fi fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

Ministrul a precizat că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale, transmite News.ro.

Control la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi

Ministerul Sănătății a dispus un control comun al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” după apariția unui focar de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens.

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii „Sf. Maria” Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens, transmite Agerpres.

„Suntem cu toate măsurile şi controalele pe secţia de ATI. S-au luat culturi. Întrucât această Serratia există în medii umede, am luat culturi şi din soluţiile care sunt sterile, am luat culturi şi din produse de sânge. Am căutat orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecţie. Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat – de pe suprafeţe, din apă, din ventilaţie, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluţii sterile, toate, până la acest moment, au ieşit negative. Mai avem încă culturi în lucru”, a declarat managerul interimar al Spitalului „Sf Maria”, dr Cătălina Ionescu.

Conform acesteia, până acum a fost verificat doar o parte din personal, pentru a nu fi blocat laboratorul spitalului, „Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aş bloca laboratorul spitalului şi nu ar mai putea face celelalte analize la pacienţi. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieşit negativ”, a răspuns jurnaliştilor dr Cătălina Ionescu.

Potrivit sursei citate, după toţi cei nouă pacienţi care erau internaţi la Terapia Intensivă aveau imunitatea compromisă, ei având şi spitalizare prelungită din cauza gravităţii afecţiunilor de care sufereau. „Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germeni multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. (…) Serratia este un germen patogen oportunist care trăieşte în general în mediile umede şi care, la pacienţii imuno-compromişi poate da infecţii. De la infecţii respiratorii, urinare, până la infecţiile de tip sepsis cu evoluţie extrem de agresivă şi fulminantă”, a declarat presei dr Cătălina Ionescu.

Managerul interimar al Spitalului „Sf Maria” Iaşi a spus că toţi cei şase copii care au murit din cauza bacteriei Serretia au vârste de la o lună la 15 ani, majoritatea lor fiind sugari.

„Primul caz de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens a fost înregistrat pe 7 septembrie. În momentul în care am avut identificate trei cazuri, am raportat cele trei cazuri cumulative drept focar şi am luat măsurile care s-au impus: limitarea internărilor în corpul A al ATI, instruirea şi reinstruirea personalului privind igiena mâinilor, a metodelor de curăţenie, s-au luat făcut teste rapide de autocontrol şi culturi pe mediul de cultură din secţia ATI, de pe suprafeţe, de pe aparatură, din ventilaţie, de pe mâinile personalului. Pe data de 16 au apărut celelalte şase cazuri. În momentul respectiv am intensificat măsurile, în sensul că am informat (…) că nu mai primim pacienţi din alte judeţe decât în limita numărului de locuri din celălalt corp al ATI”, a declarat dr. Ionescu.

Conform acesteia, toate cele nouă cazuri identificate cu această infecţie sunt în secţia de ATI, din corpul A al unităţii medicale, care între timp a fost închisă şi nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecţie cu Serratia. „Nu vom interna în acel corp până nu eradicăm focarul, până nu se face din nou o curăţenie generală, o dezinfecţie terminală, după care vom lua din nou culturi din secţie. Dacă acele culturi vor ieşi negative, vom da drumul la activitate”, a declarat dr. Ionescu.

Ulterior, managerul managerul interimar al Spitalului „Sf Maria” a declarat pentru Antena 3 că „în momentul acesta pot să spun că noi, cel puțin comportamental am făcut ceea ce trebuia făcut”. Întrebată dacă este justificată solicitarea ministrului Sănătății de a pleca din funcție, dr. Ionescu a spus „Este alegerea…și eu o respect”.

Posibilă infectare cu bacteria Serratia Marcescens

Ministerul Sănății precizează că, în urma testelor de laborator, s-a descoperit că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar la spitalul de copii s-au înregistrat șase decese, dar nu s-a putut stabili deocamdată o legătură directă între infecții și decese.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public legate de cazul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” din Iași, Ministerul Sănătății face următoarele precizări: 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese.

Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală.

Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați.

Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare.

“Am dispus de urgență un control comun, al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control. Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora” a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Până în momentul de față, au fost aplicate următoarele sancțiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași:

Epidemiologul spitalului – 10.000 pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale;

Medic ATI – 10.000 pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor;

Unitatea sanitară – 50.000 pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor.

La nivelul instituției s-au dispus:

Suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens;

Utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical;

Continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului;

Repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter

Suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme;

Testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași.

Controlul este în desfășurare, revenim cu detalii”, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

Serratia marcescens este o bacterie gram-negativă ce provoacă o gamă largă de infecții, inclusiv ale tractului urinar, afectând cu precădere persoanele cu sistem imunitar slăbit.

Simptomele infecției urinare cauzate de acest agent patogen sunt nevoia frecventă de a urina, durerea la urinare și apariția globulelor albe în urină, fiind cauzate de contactul direct cu o persoană, obiect sau aliment contaminat.

Poliția s-a autosesizat și a demarat o anchetă

Polițiștii din Iași s-au autosesizat în cazul situației de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, unde cinci copii ar fi murit în ultimele zile.

„Ca urmare a unui articol de presă apărut în mass media, în cuprinsul căruia se face referire la faptul că la o unitate medicală din municipiul Iași ar fi decedat mai mulți copii, facem precizarea că, până la acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași nu au fost înregistrate sesizări în acest sens.

Totodată, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au sesizat din oficiu iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unității de parchet competente”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Anchetă epidemiologică în curs

DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală.

O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice.

”Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Potrivit publicaţiei 7Iaşi, cinci copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, care aveau diverse boli grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens.

Totodată, jurnaliştii susţin că şi alţi pacienţi minori s-ar fi infectat cu aceeaşi bacterie, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

Conducerea spitalului ieşean a evitat să facă vreo declaraţie privind această situaţie.

Copiii decedaţi aveau vârste de până la opt ani şi sufereau, potrivit 7Iasi, de diverse boli grave.

Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023.

Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.