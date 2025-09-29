Trump a semnat un ordin executiv pentru reinstaurarea pedepsei cu moartea la Washington / Procurorul general al SUA plusează și cere reintroducerea pedepsei capitale în întreaga țară

Președintele american Donald Trump a semnat un memorandum care permite Departamentului de Justiție să reinstaureze „pedeapsa cu moartea la Washington”, a declarat el reporterilor din Biroul Oval. Prin acest memorandum, președintele urmărește să reinstaureze pedeapsa cu moartea în capitală, pedeapsă care a fost abolită acum 44 de ani, potrivit Rador Radio România.

„Dacă ucizi pe cineva sau dacă ucizi un ofițer de poliție, un ofițer de aplicare a legii, există pedeapsa cu moartea”, a spus Trump. Memorandumul le cere în mod specific procurorului general Pam Bondi și procurorului american pentru districtul Columbia, Jeanine Pirro, „să aplice pe deplin pedeapsa cu moartea aici, la Washington, D.C., atunci când dovezile și faptele cazului indică necesitatea aplicării pedeapsei capitale”, a declarat secretarul de stat al Casei Albe, Will Scharf, citat de CNN. Bondi a anunțat: „Nu o solicităm doar la Washington, D.C., ci în întreaga țară, din nou”.

Ulterior, într-un interviu acordat Fox News, Bondi a declarat că nu se opune clemenței pentru condamnările la moarte. De asemenea, el a amintit decizia fostului președinte Joe Biden de a acorda clemență unui număr de 37 de deținuți. Opt dintre aceștia au fost transferați pe 23 septembrie într-o unitate administrativă de maximă securitate din Florence, Colorado.

Potrivit organizației non-profit Death Penalty Information Center, Curtea Supremă a abolit în 1972 pedeapsa cu moartea în Districtul Columbia, care include și statul Washington, iar tribunalul districtual a abrogat-o oficial în 1981. În Statele Unite, pedeapsa cu moartea rămâne în vigoare în 27 din cele 50 de state.

În ultimii ani, un număr tot mai mare de persoane și-au exprimat sprijinul pentru pedeapsa capitală pentru cei condamnați pentru crimă. În ziua învestirii sale, președintele a semnat un ordin prin care îl însărcina pe Procurorul General să „ia toate măsurile necesare și legale” pentru a se asigura că statele au o cantitate suficientă de substanţe pentru injecții letale pentru a executa pedepsele.

De asemenea, proiectul de lege prevede utilizarea jurisdicției federale și aplicarea pedepsei cu moartea „indiferent de alți factori” în cazurile care implică uciderea ofițerilor de aplicare a legii sau infracțiuni „comise de cetățeni străini prezenți ilegal în țară”.

Reacțiile au fost mixte: susținătorii văd această nouă măsură ca pe o creștere a siguranței publice, în timp ce criticii avertizează asupra riscurilor de erori judiciare și nedreptate socială.