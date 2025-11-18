Un judecător american afirmă că a găsit erori „profunde” în ancheta împotriva fostului şef al FBI James Comey / Procurorul federal care se ocupă de caz este un apropiat al lui Donald Trump

Un judecător american a stabilit existenţa unor nereguli în modul în care un procuror federal aflat în strânsă legătură cu preşedintele Donald Trump a obţinut punerea sub acuzare a fostului şef al FBI James Comey şi a ordonat remiterea către avocaţii acestuia a materialelor folosite de marele juriu, a consemnat luni agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit judecătorului William Fitzpatrick, din Alexandria, statul Virginia, este posibil ca Lindsey Halligan, procuroarea numită de Trump să se ocupe de caz, să fi făcut erori juridice semnificative la prezentarea dovezilor şi instruirea juraţilor însărcinaţi cu eventuala punere sub acuzare a lui Comey.

Magistratul a atenţionat în decizia sa de luni asupra unui „model preocupant de greşeli de anchetă profunde, greşeli care au determinat un agent FBI şi un procuror să submineze potenţial integritatea procedurilor marelui juriu”.

Fitzpatrick a afirmat că va cere procurorilor să predea materialele marelui juriu avocaţilor lui Comey pentru a fi folosite într-o potenţială viitoare acţiune legală pentru respingerea acuzaţiilor. Materialele marelui juriu au de regulă caracter „strict secret”, iar Fitzpatrick a admis că divulgarea lor către apărare ar fi un „remediu ieşit din comun”, dar a argumentat că dosarul lui Comey arată necesitatea acestui pas.

Între problemele semnalate de judecătorul din Alexandria se numără decizia procurorilor de a examina dovezi pe care FBI le-a confiscat cu ani în urmă fără a obţine un nou mandat şi faptul că i s-a permis unui agent FBI să depună mărturie în faţa marelui juriu, chiar dacă respectivul agent ar fi putut fi „expus” la materiale protejate de aşa-zisul privilegiu avocat-client, care protejează relaţia dintre avocaţi şi clienţii acestora.

Judecătorul a mai constatat şi că Halligan a făcut declaraţii în faţa marelui juriu care dăunează drepturilor legale ale lui Comey.

James Comey este unul dintre cei trei critici proeminenţi ai preşedintelui republican care au fost inculpaţi în ultimele luni – ceilalţi doi fiind fostul consilier pe probleme de securitate al republicanului, John Bolton, şi procurorul general al statului New York, Letitia James -, iar contestatarii lui Trump au descris aceste acuzaţii ca făcând parte dintr-o campanie a preşedintelui de a „linişti” opoziţia. Acuzat în septembrie de fals în declaraţii şi obstrucţionarea unei anchete a Congresului, Comey a pledat luna trecută „nevinovat”. Procesul împotriva sa ar urma să înceapă pe 5 ianuarie anul viitor.