Igor Grosu, după victoria PAS: Unica armată care reprezintă un pericol pentru Moldova e cea a Rusiei, care încearcă să ne dea lecții de neutralitate în timp ce-și menține armata pe teritoriul nostru

Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a afirmat luni că “unica armată care reprezintă un pericol pentru Republica Moldova e cea a Federației Ruse, care încearcă să ne dea lecții de neutralitate în timp ce-și menține armata pe teritoriul nostru”.

”Avem nenorocul să fim sub un permanent pericol. Tot timpul, Rusia a dorit să intervină în treburile noastre (…) Unica armată care reprezintă un pericol pentru R. Moldova e cea a Federației Ruse, care încearcă să ne dea lecții de neutralitate în timp ce-și menține armata pe teritoriul nostru. Dar, pentru Rusia, rezultatul alegerilor este mesajul cetățenilor noștri. Și mesajul e acesta: că noi suntem stăpâni la noi acasă și singuri ne decidem soarta” a spus Grosu, citat de deschide.md.

Acesta a acuzat Rusia că a “aruncat în luptă tot ce are mai murdar: bani, minciuni, ilegalități. A folosit infrastructuri pentru a transforma țara într-un spațiu al infracționalității”. “Noi am venit în luptă cu ce avem mai sfânt: oamenii. Vouă vă mulțumim, pentru că nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii, care au mers la vot știind că se dă bătălia pentru viitor. Moldova, o țară chinuită de decenii, a dat cea mai importantă lecție a democrației: că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins” a continuat liderul PAS, partidul prezidențial care a obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare de duminică.

‍Igor Grosu a precizat că PAS va “oferi președintelui Maia Sandu tot sprijinul necesar pentru a îndeplini obiectivul integrării europene: “Suntem conștienți că trebuie să accelerăm transformările începute. Posibil să facem și unele greșeli, dar vă asigurăm că vom merge în direcția corectă, în care aducem Europa acasă, continuăm curățarea justiției și aducem dezvoltarea economică”, a mai spus el.