Roberta Metsola: Europa este Moldova. Moldova este Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat luni rezultatul votului din Moldova, unde partidul Maiei Sandu este creditat cu o victorie categorică la alegerile parlamentare, afirmând că “poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Viitorul Moldovei este în Europa!

Cu acest pas istoric înainte, poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților.

A ales Europa.

Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a scris Roberta Metsola, pe rețeaua socială X.

The future of Moldova is in Europe! 🇪🇺🇲🇩 On this historic step forward, the people of Moldova have chosen the path of democracy, hope and opportunities. They have chosen Europe. Europa este Moldova. Moldova este Europa. pic.twitter.com/LK82PBtkN5 — Roberta Metsola (@EP_President) September 29, 2025



PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană.

După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate,