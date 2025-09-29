G4Media.ro
Roberta Metsola: Europa este Moldova. Moldova este Europa

Roberta Metsola: Europa este Moldova. Moldova este Europa

Șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat luni rezultatul votului din Moldova, unde partidul Maiei Sandu este creditat cu o victorie categorică la alegerile parlamentare, afirmând că “poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților”.

  • “Viitorul Moldovei este în Europa! 
  • Cu acest pas istoric înainte, poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților.
  • A ales Europa.
  • Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a scris Roberta Metsola, pe rețeaua socială X.

 


PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică. Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană.

După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate,

