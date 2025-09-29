Traian Băsescu: Un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL
Fostul președinte Traian Băsescu a salutat luni rezultatul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova, afirmând că “un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”.
- “O armă care nu ucide!
- 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris Traian Băsescu, pe contul său de Facebook.
PAS, partidul președintei Maiei Sandu, a înregistrat o victorie categorică în alegerile cruciale din Republica Moldova de duminică.
Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană.
