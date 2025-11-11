BREAKING Serviciul secret al Rusiei acuză Ucraina că a încercat să deturneze un avion rusesc MiG-31 echipat cu rachete Kinjal pentru a fi trimis în zona bazei Kogălniceanu din Constanța

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care susține că serviciul secret ar fi „descoperit și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării ucrainean „de deturnare a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aerospatiale Ruse, care transportă racheta aer-aer hipersonică Kinjal”, transmite BBC.

FSB susține, de asemenea, că ofițerii serviciilor secrete militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși, promițându-le o sumă de 3 milioane de dolari.

„Agenția de informații a planificat ulterior să trimită un avion înarmat cu o rachetă Kinjal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată în Constanța, România, unde ar fi putut fi doborât de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, potrivit Interfax.

În comunicatul său de presă, serviciul de informații rus a menționat și „serviciile secrete britanice”, care ar fi fost implicate în planificarea unei „provocări la scară largă”.

FSB nu a furnizat nicio dovadă. Ucraina nu a comentat încă declarația agenției de informații ruse.

Informațiile nu pot fi verificate în mod independent.

De notat că Federația Rusă utilizează în mod regulat o strategie de proiecție anticipativă care constă în formularea de acuzații privind acțiuni ostile ale altor state – ingerințe, operațiuni de influență, acte de sabotaj etc – care ar putea prefigura și justifica ulterior propriile sale operațiuni de război hibrid.

Prezentată de Moscova ca fiind hipersonică, racheta balistică Kinjal este capabilă să zboare cu viteză foarte mare și să adopte traiectorii care o fac dificil de urmărit și interceptat prin sisteme de apărare aeriană.

Rusia prezintă de mult timp Marea Britanie ca unul dintre principalii săi inamici, acuzând-o că alimentează războiul cu Ucraina și că ajută Kievul să desfășoare o serie de operațiuni în inima teritoriului rus.

Printre aliații Kievului care denunță ferm invazia lansată de Moscova în februarie 2022, Londra a avertizat în mod regulat că serviciile de informații ruse încearcă să semene haos în Marea Britanie și în Europa pentru a submina democrația.