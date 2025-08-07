FCSB revine de la 0-2 și câștigă primul duel din turul trei preliminar Europa League cu Drita, scor 3-2

FCSB a învins-o pe Drita, joi seară, scor 3-2, în primul duel din turul trei preliminar Europa League, după ce a fost condusă cu 0-2 timp de 50 de minute.

Campionii României nu s-au regăsit în prima repriză, iar Drita a fost echipa mai periculoasă, rezultând și golul din minutul 7. Atunci o respingere nefericită a lui Graovac l-a pus pe Veton Tusha într-o poziție favorabilă și nu a ezitat să înscrie în poarta lui Târnovanu. Nu a durat mult și Târnovanu a ieșit la rampă, salvând un șut puternic al lui Limaj.

A urmat reacția FCSB-ului, dar a fost una inofensivă. Șut a avut cea mai mare ocazie, atunci când a primit o minge bună la marginea careului, dar șutul său, care îl bătuse pe portarul Maloku, a fost scos de pe cadrul porții de un fundaș advers. Prima repriză s-a încheiat în favoarea campioanei din Kosovo, scor 0-1.

Începutul reprizei secunde a fost o reiterare a celui din prima parte. Kosovarii au înscris din nou la capătul unei faze contestate în tabăra FCSB-ului: Krasniqi a centrat bine din flancul drept și l-a găsit pe Manaj, care a punctat la a doua încercare cu abdomenul (min. 50), prima fiind blocată de Târnovanu. Bucureștenii au reclamat un henț, mingea ștergându-l pe Manaj pe mână când acesta a împins-o cu abdomenul în poartă, dar fără să influențeze prea mult faza.

Revenirea FCSB-ului a început în minutul 64: Miculescu a trimis o centrare în careu care l-a vizat pe Bîrligea, cel din urmă a reușit o preluare bună și a trimis un voleu imbatabil în poarta lui Maloku. Egalarea a venit opt minute mai târziu, după momente bune de joc, în urma unei lovituri puternice de cap a lui Graovac din corner.

Remontada a fost completată de un penalty în prelungiri. Intrat în repriza secundă, Dennis Politic a scos o lovitură de la 11 metri după ce a fost faultat clar în careu, ulterior transformată de Daniel Bîrligea care a semnat dubla.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 14 august, în Kosovo, de la ora 21:00.