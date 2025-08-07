G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FCSB revine de la 0-2 și câștigă primul duel din turul trei…

Jucătorii celor de la FCSB / Sursa foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia
Jucătorii celor de la FCSB / Sursa foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

FCSB revine de la 0-2 și câștigă primul duel din turul trei preliminar Europa League cu Drita, scor 3-2

Sportz7 Aug • 111 vizualizări 0 comentarii

FCSB a învins-o pe Drita, joi seară, scor 3-2, în primul duel din turul trei preliminar Europa League, după ce a fost condusă cu 0-2 timp de 50 de minute.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Campionii României nu s-au regăsit în prima repriză, iar Drita a fost echipa mai periculoasă, rezultând și golul din minutul 7. Atunci o respingere nefericită a lui Graovac l-a pus pe Veton Tusha într-o poziție favorabilă și nu a ezitat să înscrie în poarta lui Târnovanu. Nu a durat mult și Târnovanu a ieșit la rampă, salvând un șut puternic al lui Limaj.

A urmat reacția FCSB-ului, dar a fost una inofensivă. Șut a avut cea mai mare ocazie, atunci când a primit o minge bună la marginea careului, dar șutul său, care îl bătuse pe portarul Maloku, a fost scos de pe cadrul porții de un fundaș advers. Prima repriză s-a încheiat în favoarea campioanei din Kosovo, scor 0-1.

Începutul reprizei secunde a fost o reiterare a celui din prima parte. Kosovarii au înscris din nou la capătul unei faze contestate în tabăra FCSB-ului: Krasniqi a centrat bine din flancul drept și l-a găsit pe Manaj, care a punctat la a doua încercare cu abdomenul (min. 50), prima fiind blocată de Târnovanu. Bucureștenii au reclamat un henț, mingea ștergându-l pe Manaj pe mână când acesta a împins-o cu abdomenul în poartă, dar fără să influențeze prea mult faza.

Revenirea FCSB-ului a început în minutul 64: Miculescu a trimis o centrare în careu care l-a vizat pe Bîrligea, cel din urmă a reușit o preluare bună și a trimis un voleu imbatabil în poarta lui Maloku. Egalarea a venit opt minute mai târziu, după momente bune de joc, în urma unei lovituri puternice de cap a lui Graovac din corner.

Remontada a fost completată de un penalty în prelungiri. Intrat în repriza secundă, Dennis Politic a scos o lovitură de la 11 metri după ce a fost faultat clar în careu, ulterior transformată de Daniel Bîrligea care a semnat dubla.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 14 august, în Kosovo, de la ora 21:00.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.