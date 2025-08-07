G4Media.ro
Marius Budăi: România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Marius Budăi: România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menţinerii cotei unice de impozitare

7 Aug

Fostul ministru al Muncii, deputatul social-democrat Marius Budăi, atrage atenţia că România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menţinerii cotei unice de impozitare, transmite Agerpres.

El susţine că „România are nevoie de impozitarea progresivă” şi veniturile populaţiei să fie taxate în funcţie de nivelul acestora.

„România este una dintre puţinele ţări din UE care încă aplică o cotă unică de impozitare a veniturilor personale – 10%, indiferent că vorbim de un angajat pe salariul minim sau de cineva care câştigă de 20 de ori mai mult. O reformă fiscală cu impozitare progresivă în 3 trepte (6% – 12% – 18%) ar însemna 0% sau impozit foarte mic pentru venituri mici, impozitare moderată pentru clasa de mijloc, o contribuţie mai mare pentru veniturile ridicate”, a transmis Budăi pe facebook.

Potrivit acestuia, simulările oficiale arată că, dacă ar schimba sistemul de impozitare, România ar colecta 11,8 miliarde de euro în plus la buget, o creştere de 25% a veniturilor din impozitul pe venit. În acelaşi timp, spune el, inegalităţile ar scădea: cei mai săraci 10% ar câştiga puţin mai mult şi cei mai bogaţi ar contribui mai corect, iar sistemul ar deveni mai echitabil, mai eficient şi mai uman.

„Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o formă de responsabilitate şi solidaritate. Sistemul actual favorizează uneori rentele şi veniturile din capital (care sunt slab impozitate), în timp ce salariile – chiar ale medicilor, profesorilor, inginerilor – sunt taxate la sânge. Impozitarea progresivă poate corecta aceste dezechilibre şi susţine exact pe cei care chiar muncesc şi adaugă valoare în economie. Ţări dezvoltate precum Germania, Franţa sau Olanda şi multe altele spre care ne îndreptăm privirea de foarte multe ori aplică de ani buni astfel de sisteme, cu rezultate clare în reducerea inegalităţii şi dezvoltarea serviciilor publice. Dacă vrem educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat care funcţionează, iar pentru asta este nevoie de un sistem fiscal just”, a scris Budăi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

6 comentarii

  1. Ăsta este ca Vosganian, fiecare ou mâncat de țăran din cartea proprie văduvește bugetul de 50 de bani!
    Mod de gândire pe gașca de patri-hoti când singura opțiune este să stopeze orgia bugetară!

  2. Banditii nu mai au ce sa furea! Vor sa creasca taxele si impozitele!

  3. Un dobi_toc!!

  4. Si am uitat sa ii spun domnului budai: f m m!

  5. Deci ceea ce nu se poate lua (fura) este prejudiciu la buget ; asta-i nebun , trebuie inchis la Marcuta .

  7. Ca să vezi, noi suntem vinovați, nu-i așa, pentru că nu plătim taxe mai mari. De-asta pierde țara bani. Dar sumele colosale din tva-ul neîncasat, dar hoarda de bugetari din administrație care trebuie plătită, dar salariile exorbitante ale directorilor de la stat, dar sinecuriștii fara număr din CA-uri, dar pensiile speciale, astea nu. Nu îți este rușine să deschizi gura? Escroc.

