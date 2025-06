UPDATE Trump: Israelul și Iranul „nu știu ce dracului fac” – VIDEO

În cadrul unor comentarii extraordinare, Donald Trump le-a spuns reporterilor că Israelul și Iranul „nu știu ce dracului fac”, scrie Sky News.

„Trebuie să facem Israelul să se calmeze pentru că au plecat într-o misiune în această dimineață”, a declarat el, în timp ce părăsea Casa Albă pentru summitul NATO.

„Trebuie să fac Israelul să se calmeze”.

