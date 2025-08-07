G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ce mi-a povestit tata despre Iliescu. Tata, golanul

mateescu, comunism, revolutie
sursa foto: Captură TVR

Ce mi-a povestit tata despre Iliescu. Tata, golanul

Analize7 Aug 0 comentarii

M-am născut în 2001, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu și la aproape doi ani după cea de-a șasea și ultima Mineriadă, scrie Info Sud Est.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Până am ajuns să învăț despre faptele primului președinte al României postdecembriste, acestea se transformaseră deja într-un simbol al unei epoci “apuse” care refuza să rămână în trecut. 

Pe deasupra, nici nu am apucat să plătesc foarte multe taxe, deci pensia și beneficiile sale de fost președinte n-au fost finanțate din banii mei. Poate doar niște mărunțiș, în cel mai rău caz. 

Practic, nu pot spune că îl cunosc cu adevărat pe politicianul Ion Iliescu. Desigur, toți trăim în România pe care el a creat-o, dar cei din generația mea îl știu numai din cărți, documentare, de la moșul bețiv din sat sau, dacă au noroc, din poveștile părinților și bunicilor noștri, oameni care au asistat la trecerea de la comunism la așa numita “democrație originală” instaurată după Revoluție.

Pentru cine este interesat să afle mai multe despre rolul jucat de Ion Iliescu în aceste evenimente, acesta a fost explicat, pe scurt, de către istoricul Florin Anghel:

 

Citește integral pe Info Sud-Est.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.