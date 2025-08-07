Ce mi-a povestit tata despre Iliescu. Tata, golanul

M-am născut în 2001, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu și la aproape doi ani după cea de-a șasea și ultima Mineriadă, scrie Info Sud Est.

Până am ajuns să învăț despre faptele primului președinte al României postdecembriste, acestea se transformaseră deja într-un simbol al unei epoci “apuse” care refuza să rămână în trecut.

Pe deasupra, nici nu am apucat să plătesc foarte multe taxe, deci pensia și beneficiile sale de fost președinte n-au fost finanțate din banii mei. Poate doar niște mărunțiș, în cel mai rău caz.

Practic, nu pot spune că îl cunosc cu adevărat pe politicianul Ion Iliescu. Desigur, toți trăim în România pe care el a creat-o, dar cei din generația mea îl știu numai din cărți, documentare, de la moșul bețiv din sat sau, dacă au noroc, din poveștile părinților și bunicilor noștri, oameni care au asistat la trecerea de la comunism la așa numita “democrație originală” instaurată după Revoluție.

Pentru cine este interesat să afle mai multe despre rolul jucat de Ion Iliescu în aceste evenimente, acesta a fost explicat, pe scurt, de către istoricul Florin Anghel:

