NY Post: Trump se va întâlni cu Putin doar dacă președintele rus se întâlnește și cu Volodimir Zelenski / Ce spune Rusia

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin doar dacă dictatorul se întâlnește și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie New York Post.

„Putin trebuie să se întâlnească cu Zelenski pentru ca întâlnirea să aibă loc”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru The Post. „Nu a fost stabilită nicio locație.”

Moscova a susținut joi că Moscova și Washingtonul au convenit „în principiu” să organizeze o întâlnire unică între Putin și Trump.

„S-a convenit în principiu asupra unui acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la nivel înalt în următoarele zile, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, susținând că aceasta a fost făcută „la sugestia părții americane”.

De fapt, Casa Albă nu confirmase o întâlnire bilaterală – și nici nu a menționat-o în timpul unei conferințe de presă de miercuri, în cadrul căreia a vorbit despre o posibilă întâlnire trilaterală cu președinții SUA, Rusiei și Ucrainei.

Totuși, Trump nu a fost prea optimist cu privire la perspectiva unei întâlniri trilaterale la briefing, menționând că „a fost dezamăgit și înainte” de promisiunile Moscovei de a obține pace.

În ultimele săptămâni, frustrarea sa a crescut din cauza promisiunilor private ale lui Putin de pace făcute lui Trump chiar înainte de lansarea unor atacuri aeriene mai violente asupra civililor ucraineni.

„Vorbește frumos și apoi bombardează pe toată lumea”, a spus Trump.

Trump a declarat miercuri că va ști „în câteva săptămâni, poate chiar mai puțin” dacă Putin este serios în privința încetării războiului.

O întâlnire trilaterală ar reprezenta un pas important către încetarea războiului din Ucraina. Niciun alt lider mondial – inclusiv fostul președinte Joe Biden – nu a reușit să-i reunească pe cei doi beligeranți în aceeași încăpere de la invazia din februarie 2022.

Cu toate acestea, Kremlinul încă se opune ideii unei întâlniri a lui Trump care să-l includă pe Zelenski.

„În primul rând, propunem să ne concentrăm pe pregătirea unei întâlniri bilaterale cu Trump și considerăm că principalul lucru este ca această întâlnire să fie reușită și eficientă”, a spus Ușakov.