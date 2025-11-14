Vulturul sur reintrodus în Munții Făgăraș, după 70 de ani de la dispariția speciei. Păsările de pradă necrofage vor fi aduse din Spania și aclimatizate în zona Rucăr

Vulturul sur, un sanitar natural care curăță ecosistemul de carcase animale, strict necrofag, va fi reintrodus în Munții Făgăraș după mai bine de 70 de ani de la dispariția sa, anunță vineri, 14 noiembrie, Fundația Conservation Carpathia, ONG care se ocupă cu reconstrucția ecologică a unei zone extinse din jurul Munților Făgăraș.

Organizația de conservare reintroduce specia împreună cu trei comune din Argeș, aflate la poalele munților și Direcția Sanitar-Veterinară. Ulterior, una dintre administrații, comuna Valea Mare Pravăț va găzdui și Casa Vulturului, un centru de vizitare dedicat speciilor de vulturi.

„Vulturul sur este o specie foarte importantă pentru starea de sănătate a habitatului, prin faptul că consumă carcasele animalelor moarte. Prezența vulturului sur ne indică un ecosistem mult mai sănătos.”, a declarat ornitologul Robert Zeitz despre importanța speciei pentru echilibrul natural.

Păsările vor fi aduse din Spania cu sprijinul Vulture Conservation Foundation (VCF), una dintre cele mai experimentate organizații din Europa în conservarea și reintroducerea vulturilor. Exemplarele, tinere și viabile pentru adaptare, vor petrece aproximativ șase luni de aclimatizare într-o volieră special construită în zona Rucăr (Argeș), înainte de a fi eliberate treptat în sălbăticie, se arată în comunicatul în care este anunțată reintroducerea speciei.

Dacă toate procedurile administrative se derulează conform planului, vulturii vor ajunge în România în lunile următoare, urmând să fie eliberați treptat în mediul natural.

De ce este vulturul sur atât de important

Este un sanitar natural, care curăță ecosistemul consumând carcase de animale.

Previne răspândirea bolilor și accelerează reciclarea substanțelor nutritive.

Este un indicator-cheie al sănătății habitatului.

Nu reprezintă nicio amenințare pentru oameni sau animale domestice, fiind strict necrofag.

Caracteristici ale speciei

Anvergura aripilor: 2,4 – 2,8 metri

Greutate: 6 – 11 kg

Penaj bej-deschis, cu pene de zbor închise la culoare

Un singur ou pe an, îngrijit de ambii părinți

Trăiește în colonii și folosește curenții de aer cald pentru deplasare

Prezent în sudul Europei, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia vestică

Vulturul sur (Gyps fulvus) a dispărut din România în a doua jumătate a secolului XX, din cauza persecuției directe (vânare și împușcare), otrăvirilor accidentale, colectării ouălor pentru colecții private.

Programul din Munții Făgăraș deschide astfel calea pentru viitoare reintroduceri ale vulturului negru (Aegypius monachus) și zăganului (Gypaetus barbatus), se mai arată în comunicat.