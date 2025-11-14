Un nou produs G4Media și TechRider: Ascultă principalele articole / Un soft bazat pe AI redă știrile cu vocile unor jurnaliști cunoscuți
Începând de astăzi, site-urile G4Media.ro și TechRider.ro oferă cititorilor lor o nouă modalitate de a primi cele mai noi informații. Cele două site-uri vor integra un player alimentat de inteligența artificială și antrenat cu vocile jurnaliștilor din universul G4Media, începând cu Dan Tăpălagă, respectiv Alex-Cristian Stănescu (redactor-șef al TechRider.ro).
Player-ul cu AI va fi implementat treptat și pe celelalte site-uri din grupul G4Media, iar numărul vocilor disponibile va fi suplimentat. Acum pot fi ascultate principalele articole, dar pe viitor opțiunea audio va fi extinsă.
Soluția este pusă la dispoziție de MediaThrive, o companie din Bulgaria specializată în astfel de soluții. Amintim că player-ul se află în faza beta, așa că pot apărea mici probleme în redare sau imperfecțiuni în citire.
Player-ul audio poate fi găsit în partea superioară a articolului, sub titlu și imaginea principală.
Instrumentul se perfecționează pe măsură ce este folosit. Prin urmare, vă rugăm să ne semnalați orice problemă întâmpinați în folosirea acestui player în secțiunea de comentarii a respectivelor articole.
Ascultă mai jos primele articole G4Media.ro care au acest player audio integrat:
-
EXCLUSIV Acordul pentru Justiție propus de Înalta Curte a fost asumat de Lia Savonea, nu de Adunarea Generală a judecătorilor supremi / Savonea: Este atributul președintelui instanței / Judecători ÎCCJ: Trebuia convocată Adunarea, nu să își asume pe persoană fizică
-
BREAKING Ce zice Curtea de Justiție a UE despre compensarea muncii suplimentare a magistraților: nu e obligatoriu să primească bani mai mulți / Înalta Curte ceruse „cote compensatorii” din banii alocați posturilor neocupate
-
EXCLUSIV: DNA a clasat cazul ”Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că ”fapta nu există” / Tribunalul a anulat audierile făcute de FBI, iar Curtea de Apel a dispus restituirea dosarului după ce completul a fost înlocuit cu judecători apropiați de Lia Savonea
-
Nesimțirea magistraților de top. Răspunsul lor la reforma pensiilor speciale: vrem și mai mulți bani
-
SONDAJ AVANGARDE Daniel Băluță (PSD) conduce cursa pentru Primăria București, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) / Cum arată clasamentul în procente / Pe ce locuri sunt ceilalți candidați
