Un nou produs G4Media și TechRider: Ascultă principalele articole / Un soft bazat pe AI redă știrile cu vocile unor jurnaliști cunoscuți

Începând de astăzi, site-urile G4Media.ro și TechRider.ro oferă cititorilor lor o nouă modalitate de a primi cele mai noi informații. Cele două site-uri vor integra un player alimentat de inteligența artificială și antrenat cu vocile jurnaliștilor din universul G4Media, începând cu Dan Tăpălagă, respectiv Alex-Cristian Stănescu (redactor-șef al TechRider.ro).

Player-ul cu AI va fi implementat treptat și pe celelalte site-uri din grupul G4Media, iar numărul vocilor disponibile va fi suplimentat. Acum pot fi ascultate principalele articole, dar pe viitor opțiunea audio va fi extinsă.

Soluția este pusă la dispoziție de MediaThrive, o companie din Bulgaria specializată în astfel de soluții. Amintim că player-ul se află în faza beta, așa că pot apărea mici probleme în redare sau imperfecțiuni în citire.

Player-ul audio poate fi găsit în partea superioară a articolului, sub titlu și imaginea principală.

Instrumentul se perfecționează pe măsură ce este folosit. Prin urmare, vă rugăm să ne semnalați orice problemă întâmpinați în folosirea acestui player în secțiunea de comentarii a respectivelor articole.

Ascultă mai jos primele articole G4Media.ro care au acest player audio integrat: