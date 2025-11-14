G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un nou produs G4Media și TechRider: Ascultă principalele articole / Un soft…

casti telefon mobil audio
Sursa Foto: Pexels.ro

Un nou produs G4Media și TechRider: Ascultă principalele articole / Un soft bazat pe AI redă știrile cu vocile unor jurnaliști cunoscuți 

Articole14 Noi 0 comentarii

Începând de astăzi, site-urile G4Media.ro și TechRider.ro oferă cititorilor lor o nouă modalitate de a primi cele mai noi informații.  Cele două site-uri vor integra un player alimentat de inteligența artificială și antrenat cu vocile jurnaliștilor din universul G4Media, începând cu Dan Tăpălagă, respectiv Alex-Cristian Stănescu (redactor-șef al TechRider.ro). 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Player-ul cu AI va fi implementat treptat și pe celelalte site-uri din grupul G4Media, iar numărul vocilor disponibile va fi suplimentat.  Acum pot fi ascultate principalele articole, dar pe viitor opțiunea audio va fi extinsă. 

Soluția este pusă la dispoziție de MediaThrive, o companie din Bulgaria specializată în astfel de soluții. Amintim că player-ul se află în faza beta, așa că pot apărea mici probleme în redare sau imperfecțiuni în citire.

Player-ul audio poate fi găsit în partea superioară a articolului, sub titlu și imaginea principală.

Instrumentul se perfecționează pe măsură ce este folosit. Prin urmare, vă rugăm să ne semnalați orice problemă întâmpinați în folosirea acestui player în secțiunea de comentarii a respectivelor articole.

Ascultă mai jos primele articole G4Media.ro care au acest player audio integrat:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Economiei: Vor exista investiţii în grafit / În jurul lui se desfăşoară lupta pe controlul inteligenţei artificiale

Articole12 Noi • 589 vizualizări
0 comentarii

Muzica generată deInteligența Artificială devine aproape imposibil de detectat – studiu

Articole12 Noi • 778 vizualizări
0 comentarii

Slovacia integrează inteligența artificială în școală printr-un plan de formare pentru elevi, sprijin pentru profesori și susținere a inovației în educație

Articole3 Noi • 509 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.