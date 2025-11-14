G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bilanțul incendiului dintr-un azil de bătrâni din Bosnia de la începutul lunii…

Sursa foto: Unsplash / Markus Winkler

Bilanțul incendiului dintr-un azil de bătrâni din Bosnia de la începutul lunii noiembrie a crescut la 15 morți. Cea mai gravă catastrofă umanitară din istoria recentă a țării

Articole14 Noi 0 comentarii

Două persoane rănite la începutul lunii noiembrie într-un incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia au murit, iar numărul deceselor în această tragedie a ajuns la 15, a anunţat vineri spitalul unde ele erau tratate, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Alte cinci persoane rămân internate la centrul spitalicesc universitar din Tuzla, oraşul din nord-estul ţării unde a izbucnit incendiul pe 4 noiembrie, a anunţat spitalul într-un comunicat, adăugând că doi pacienţi sunt încă în stare gravă.

Incendiul a izbucnit în seara zilei de 4 noiembrie într-o secţie a azilului de bătrâni unde majoritatea rezidenţilor erau bolnavi şi aveau mobilitate limitată.

Unsprezece persoane au murit în noaptea incendiului, majoritatea din cauza inhalării de fum şi a intoxicaţiei cu monoxid de carbon, conform rapoartelor de autopsie publicate de parchet la scurt timp după accident.

Trei zile mai târziu, autorităţile au anunţat încă două decese.

Cauza incendiului, care a rănit peste treizeci de persoane, inclusiv ofiţeri de poliţie şi pompieri, rămâne necunoscută. Se aşteaptă ca parchetul să publice detalii în cursul zilei de vineri.

Directorul unităţii a demisionat a doua zi după incendiu.

Aceasta e cea mai gravă catastrofă umanitară din Bosnia din istoria recentă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.