Bilanțul incendiului dintr-un azil de bătrâni din Bosnia de la începutul lunii noiembrie a crescut la 15 morți. Cea mai gravă catastrofă umanitară din istoria recentă a țării

Două persoane rănite la începutul lunii noiembrie într-un incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia au murit, iar numărul deceselor în această tragedie a ajuns la 15, a anunţat vineri spitalul unde ele erau tratate, transmite Agerpres.

Alte cinci persoane rămân internate la centrul spitalicesc universitar din Tuzla, oraşul din nord-estul ţării unde a izbucnit incendiul pe 4 noiembrie, a anunţat spitalul într-un comunicat, adăugând că doi pacienţi sunt încă în stare gravă.

Incendiul a izbucnit în seara zilei de 4 noiembrie într-o secţie a azilului de bătrâni unde majoritatea rezidenţilor erau bolnavi şi aveau mobilitate limitată.

Unsprezece persoane au murit în noaptea incendiului, majoritatea din cauza inhalării de fum şi a intoxicaţiei cu monoxid de carbon, conform rapoartelor de autopsie publicate de parchet la scurt timp după accident.

Trei zile mai târziu, autorităţile au anunţat încă două decese.

Cauza incendiului, care a rănit peste treizeci de persoane, inclusiv ofiţeri de poliţie şi pompieri, rămâne necunoscută. Se aşteaptă ca parchetul să publice detalii în cursul zilei de vineri.

Directorul unităţii a demisionat a doua zi după incendiu.

Aceasta e cea mai gravă catastrofă umanitară din Bosnia din istoria recentă.