G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Înfrângere pentru echipa lui Edi Iordănescu, Legia Varșovia, în Europa League cu…

Edi Iordănescu
Sursa Foto: Facebook/ Echipa Nationala de Fotbal a Romaniei

Înfrângere pentru echipa lui Edi Iordănescu, Legia Varșovia, în Europa League cu AEK Larnaca, scor 1-4

Sportz7 Aug 0 comentarii

Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat rapid, egalând în minutul 18, când a înscris Nsame.

Echipa gazdă, antrenată de spaniolul Imanol Idiakez, a rezolvat meciul în repriza secundă. Mai întâi a marcat Angielski, în minutul 48, aducând pe AEK în avantaj, apoi Chacon a făcut 3-1, pentru ca în minutul 85 autogolul lui Rajovic să pună pe tabelă scorul final, AEK Larnaca – Legia Varşovia 4-1. Meciul nu s-a terminat însă înainte ca oaspeţii să rămână în zece, după eliminarea lui Kapustka, în minutul 90+8.

Returul se va disputa joi, 14 august, în Polonia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.