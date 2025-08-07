Premierul Cambodgiei anunță că l-a nominalizat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel

Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda, transmite News.ro. Hun Manet a făcut anunţul într-o postare pe Facebook, joi seara, însoţită de o scrisoare pe care a spus că a trimis-o Comitetului Nobel din Norvegia, salutând intervenţia lui Trump ca un exemplu al „realizărilor sale excepţionale în dezamorsarea tensiunilor în unele dintre cele mai instabile regiuni ale lumii”.

„Această intervenţie oportună, care a evitat un conflict potenţial devastator, a fost vitală pentru prevenirea unor pierderi de vieţi omeneşti de proporţii şi a deschis calea către restabilirea păcii”, a scris liderul cambodgian în scrisoare.

Potrivit Reuters, apelul telefonic al lui Trump din 26 iulie către liderii Thailandei şi Cambodgiei a contribuit la deblocarea eforturilor de a pune capăt unora dintre cele mai violente lupte din istoria recentă dintre cele două ţări vecine. Acesta a dus la un acord de încetare a focului negociat în Malaezia pe 28 iulie. Cele două ţări au convenit joi să se asigure că ostilităţile nu vor reîncepe şi să permită accesul observatorilor din Asia de Sud-Est.

În total, 43 de persoane au fost ucise şi peste 300.000 au fost strămutate în urma unui conflict de cinci zile care a început cu focuri de armă şi s-a transformat rapid în lupte cu artilerie grea şi rachete, iar câteva ore mai târziu Thailanda a trimis un avion de vânătoare F-16 pentru a efectua lovituri aeriene.

Nominalizarea era aşteptată după ce vicepremierul cambodgian a anunţat săptămâna trecută acest plan, mulţumindu-i lui Trump pentru reducerea la 19% a taxelor vamale aplicate importurilor cambodgiene în Statele Unite, faţă de cele de 49% cu care ameninţase anterior şi care, potrivit lui, ar fi decimat sectorul vital al confecţiilor.

Şi Pakistanul a declarat în iunie că îl va recomanda pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale de a ajuta la rezolvarea conflictului cu India, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna trecută că l-a nominalizat de asemenea pe Trump pentru acest premiu.