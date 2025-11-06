Watches of Switzerland optimistă pe fondul consolidării afacerilor din SUA în ciuda tarifelor și finalizării ieșirii din Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Raportul privind veniturile Watches of Switzerland Group pentru prima jumătate a anului fiscal 26 (cele 26 de săptămâni până la sfârșitul lunii octombrie) a inclus joi câteva cifre pozitive puternice, scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Veniturile grupului, în valoare de 845 de milioane de lire sterline, au crescut cu 10% la o rată de schimb constantă și cu 8% la ratele raportate, deoarece cererea de ceasuri de lux a rămas „robustă” și a continuat să depășească oferta.

De asemenea, s-a menționat că EBIT ajustat pentru prima jumătate a anului fiscal 2026 va fi între 66 și 68 de milioane de lire sterline, cu o marjă EBIT în scădere cu aproximativ 50 de puncte de bază față de anul precedent, în conformitate cu previziunile pentru întregul an.

Veniturile din ceasuri de lux au crescut cu 10% la o rată de schimb constantă, la fel ca și veniturile din bijuterii de lux, acestea din urmă reprezentând acum 12% din veniturile grupului, bijuteriile de lux de marcă înregistrând performanțe superioare.

Certified Pre-Owned a continuat să înregistreze performanțe puternice, în conformitate cu așteptările. Compania a declarat că este „bine stabilită pe această piață. RolexCertified Pre-Owned, al doilea nostru brand ca mărime, este acum prezent în toate agențiile Rolex din SUA [și] planurile de extindere în restul agențiilor din Marea Britanie sunt în curs de realizare”.

Veniturile din comerțul electronic al grupului au înregistrat, de asemenea, o creștere bună, de +16% față de anul precedent.

Veniturile din SUA, în valoare de 409 milioane de lire sterline, au crescut cu 20% la o rată de schimb constantă și cu 15% la ratele raportate, datorită creșterii susținute a activității de bază.†Vânzările de ceasuri de lux au fost puternice pentru toate mărcile și toate categoriile de prețuri, iar vânzările en gros ale Roberto Coin Inc au crescut cu 16% la o rată de schimb constantă și cu 12% la ratele raportate.

Compania a înregistrat o reacție pozitivă a pieței la noul său produs și la noua campanie publicitară. Vânzările Roberto Coin prin canalul său de retail la Mayors sunt mai mult decât duble față de anul precedent, în urma implementării display-urilor de marcă shop-in-shop. Și există posibilitatea de a extinde acest concept la partenerii angro.

Compania a luat act de tariful suplimentar de 39% aplicat din 7 august 2025 asupra costului de import al produselor elvețiene. Ea monitorizează îndeaproape evoluția tarifelor și reacțiile mărcilor, dar până în prezent „nu am observat nicio schimbare semnificativă în comportamentul consumatorilor”.

Veniturile din Marea Britanie au crescut, de asemenea, dar cu un procent mai puțin impresionant. La 436 de milioane de lire sterline, acestea au crescut cu 2% sau cu 5% după ajustarea pentru închiderea showroom-urilor.

Compania a raportat „o performanță bună într-un mediu de retail dificil”, cu „un impuls puternic în magazinele emblematice, Rolex Old Bond Street înregistrând performanțe superioare și tranzacții pozitive în cadrul proiectelor de investiții recente”.

Concentrarea continuă asupra creșterii randamentelor a dus la optimizarea prezenței showroom-urilor din Marea Britanie. Închiderea showroom-urilor în ultimele 12 luni a afectat vânzările din Marea Britanie cu 3%.

Iar ieșirea din afacerea europeană este acum completă. Compania s-a mutat pentru prima dată în Europa, concentrându-se pe Scandinavia, în 2022, dar aceasta a reprezentat în mod clar o parte minoră a afacerii sale. Și, odată cu boom-ul din SUA și aparenta redresare a Regatului Unit, grupul se concentrează pe aceste două piețe principale.

Compania a declarat că, deși este „conștientă de contextul economic și geopolitic incert, având în vedere dinamica puternică din prima jumătate a anului, reiterăm previziunile pentru anul fiscal 2026 furnizate în luna iulie. Acestea se bazează pe tarifele vamale actuale ale SUA și pe reacțiile partenerilor noștri de marcă și ale consumatorilor la aceste tarife până în prezent. Rămânem încrezători că vom înregistra încă un an de creștere puternică a vânzărilor și că vom continua să consolidăm poziția noastră de lider în domeniul vânzării cu amănuntul de ceasuri și bijuterii de lux”.