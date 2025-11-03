Brandurile de modă ajută furnizorii de textile să stimuleze energia solară

Având în vedere că terenurile libere sunt rare în Bangladesh, industria textilă joacă un rol important în tranziția națiunii către energia curată, utilizând spațiul de pe acoperișuri pentru energia solară, conform Fashion Network.

Sub presiunea brandurilor globale de a deveni ecologice, furnizorii de textile, care reprezintă 85% din exporturile Bangladeshului, speră că noile inițiative îi vor ajuta să găsească fondurile necesare pentru extinderea sistemelor de energie solară pe acoperișuri.

Fabricile mici și mijlocii, care constituie cea mai mare parte a producătorilor de confecții și textile din Bangladesh, nu dispun adesea de finanțarea necesară pentru a-și construi propriile centrale solare, iar puține companii energetice s-au oferit să facă investițiile, temându-se că nu vor obține profit în cazul în care fabricile mai mici nu își vor respecta obligațiile.

Pentru a ieși din acest impas, brandurile de modă colaborează cu companiile energetice pentru a investi împreună în construirea de capacități solare pe acoperișuri pentru furnizorii mai mici din Bangladesh, creând o sinergie între investițiile și angajamentul brandurilor și expertiza companiilor energetice.

Un exemplu este Greener Garments Initiative (GGI), în cadrul căreia brandul danez de îmbrăcăminte Bestseller s-a alăturat companiei de energie solară SOLShare pentru a investi împreună în construirea de centrale solare pe acoperișurile fabricilor de confecții din Bangladesh.

„Creșterea sprijinului brandurilor pentru dezvoltarea energiei solare la furnizori ar putea accelera tranziția energetică a industriei”, a declarat Aziza Sultana Mukti, director general adjunct la SOLShare.

Implicarea brandurilor încurajează furnizorii să treacă mai repede la energia solară, făcând în același timp investiția mai sigură din punct de vedere financiar pentru compania de energie solară care construiește sistemul fotovoltaic, a adăugat ea.

Inițiativa comună destinată fabricilor mici și mijlocii a instalat deja o capacitate combinată de peste șapte megawați-vârf (MWp) în ultimii doi ani, a spus Mukti.

Deși o astfel de capacitate nu este foarte mare, instalațiile solare ale GGI au crescut cu peste 200% în ultimele 18 luni și se preconizează extinderea capacității în următorii ani, a adăugat el.

Alte inițiative aflate în fază de testare includ Apparel Impact Institute, care reunește contribuții de la branduri și organizații filantropice pentru a sprijini fabricile din Bangladesh în dezvoltarea capacității solare pe acoperișuri.

Sectorul industrial din Bangladesh, dominat de industria textilă, ar putea construi aproximativ 5.000 MW de energie solară, aproximativ o cincime din capacitatea totală de generare a țării, în timp ce instalațiile solare pe acoperișuri reprezintă în prezent mai puțin de 1%, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară (IEEFA), un think tank global.

„Energia solară industrială pe acoperișuri nu și-a atins adevăratul potențial, deoarece mulți producători se luptă să acceseze finanțarea necesară”, a declarat Shafiqul Alam, analistul principal al IEEFA pentru Bangladesh.

Cea mai mare parte a progreselor înregistrate până acum în construirea capacității solare pe acoperișuri provine de la marii producători.

Grupul DBL, unul dintre cei mai mari producători din țară, cu 50.000 de angajați, a investit în construirea unei capacități de 5,42 MW pe acoperișurile fabricilor sale – o cantitate semnificativă pentru un singur grup de afaceri – și intenționează să-și multiplice producția de energie solară în următorii ani.

„Finanțarea proiectelor de energie regenerabilă nu reprezintă o provocare majoră pentru noi – și am făcut propriile investiții în centralele solare de pe acoperișurile clădirilor noastre”, a declarat Mashook Mujib Chowdhury, director senior pentru sustenabilitate la Grupul DBL.

Furnizorii mari sunt mai predispuși să construiască centrale solare pe acoperișuri cu investiții proprii, utilizând cheltuieli de capital, a spus Chowdhury.

Pe de altă parte, inițiativele comune mai mici, precum GGI de la SOLShare și Bestseller, implementează proiecte de cheltuieli operaționale în sectorul textil, a spus el.

Aceasta înseamnă că o companie energetică construiește, deține și exploatează centrala solară pe acoperiș și facturează fabrica pentru energia generată, vânzând în același timp surplusul de energie către rețea.

Un astfel de model „funcționează mai bine pentru furnizorii mai mici, care pot astfel să-și acopere deficitul de finanțare, cunoștințe și know-how tehnic”, a declarat Mohiuddin Rubel, fost director al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Confecții din Bangladesh și, de asemenea, director general al Denim Expert Ltd.

Pentru brandurile de modă precum Bestseller, reducerea emisiilor furnizorilor este esențială pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare, deoarece acestea reprezintă 96% din emisiile sectorului, potrivit unui studiu publicat anul trecut de Apparel Impact Institute.

„În calitate de mare cumpărător din Bangladesh, una dintre principalele noastre regiuni de aprovizionare ne angajăm să sprijinim furnizorii care urmăresc tot mai multe obiective climatice”, a declarat Felicity Tapsell, șefa departamentului de aprovizionare responsabilă la Bestseller.

Bestseller ia în considerare, de asemenea, sprijinirea furnizorilor cu investiții importante în tehnologii curate, cum ar fi cazanele pe biomasă sau pompele de căldură, a spus Tapsell.

„Finanțarea centralelor solare pe acoperișurile fabricilor ar putea să nu fie suficientă, deoarece acestea au nevoie de câteva lucruri în plus pentru tranziția energetică”, a spus Rubel.

Pentru ca decarbonizarea să fie durabilă, furnizorii au nevoie de parteneriate pe termen lung cu brandurile, de finanțare la costuri reduse și de reduceri fiscale din partea guvernului, a adăugat el.