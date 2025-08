BREAKING Ministra Mediului a numit în conducere Romsilva doi foști inculpați, achitați în dosare de corupție: Speranta Georgeta Ionescu și Mugur Cozmanciuc / Dosarul lui Cozmanciuc a avut legătură cu Apele Române / Ionescu a fost acuzată că ar fi primit șpagă un Audi A3 și o poșetă Louis Vuitton

Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), l-a numit miercuri pe Mugur Cozmanciuc (PNL) membru al consiliului de administrație al Romsilva, potrivit unui comunicat și paginii oficiale a regiei autonome. Cozmanciuc a fost trimis în judecată în 2021 de DNA pentru trafic de influență și acuzat că ar fi cerut mită 500.000 de lei pentru numirea unui director la Apele Române. El a fost achitat definitiv în 2023, motivul invocat de judecători pentru achitarea celor trei este că „fapta nu există”. Tot Buzoianu a numit-o în CA al Romsilva pe Speranta Georgeta Ionescu (susținută de UDMR), fost director economic în ministerul Mediului în mandatul lui Laszlo Borbely. Ea a scăpat de un dosar penal de corupție în 2021 după ce instanța a eliminat probele obținute de DNA cu SRI. Ministra Buzoianu a scris ulterior pe rețelele sociale că ”nu sunt mulțumită de rezultatul (concursului pentru Romsilva), legea e făcută azi să fii notar în calitate de ministru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu și-a atins scopul de a atrage cei mai profesioniști oameni pentru toate posturile. Este nevoie urgentă de o reformă a legii privind alegerea și funcționarea CA-urilor”.

Tot miercuri, ministra i-a numit membri în CA Romsilva și pe Ion Chisaliță (fost primar PNL în orașul Moldova Nouă) și Dan Achim, fost director al Gărzii Forestiere.

Dosarul lui Cozmanciuc

Procurorii DNA au susţinut că, în perioada 4 – 27 noiembrie 2019, deputatul Corneliu Cozmanciuc ar fi pretins suma de 500.000 de lei, lăsând să se creadă că va interveni pe lângă Costel Alexe, ministrul Mediului din acea perioadă, pentru ca acesta din urmă să numească în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române” o persoană apropiată de omul de afaceri Sorin Emanoil Ciufudean.

Omul de afaceri avea contracte cu Apele Române şi era interesat să aibă un om apropiat la conducerea acestei instituţii publice. Cel care urma să intermedieze afacerea era Vlad Marcoci, fost director la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Siret.

Conform DNA, banii urmau să fie remişi în două tranşe, iar cel care trebuia să asigure plata era Ciufudean. Numirea respectivă nu s-a mai produs. La 21 ianuarie 2020, în funcţia de director general al ANAR a fost numită o altă persoană.

În ianuarie 2023, Mugurel Cozmanciuc, la acel moment preşedintele PNL Neamţ, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni pe lângă ministrul Mediului în vederea numirii unei persoane în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Doctorand la SRI

Deputatul liberal Mugurel Cozmanciuc a fost ultimul parlamentar român rămas doctorand la școala doctorală a Academiei Naționale de Informație, structura de învățământ a SRI, transmitea PressHub în 2021.

Inițial, deputatul se înscrisese la doctorat în 2014, dar a fost exmatriculat cinci ani mai târziu, pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile de cercetător doctorand. Cu toate acestea, Cozmanciuc s-a reînscris în același an la aceeași școală doctorală a SRI și a fost acceptat la forma de învățământ cu frecvență redusă, cu finanțare prin taxă, sub coordonarea prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc, având teza de cercetare: „Provocări actuale la adresa educației și culturii de securitate din România”.

Dosarul Speranței Georgeta Ionescu

Tot Buzoianu a numit-o în CA al Romsilva pe Speranta Georgeta Ionescu (susținută de UDMR), fost director economic în ministerul Mediului în mandatul lui Laszlo Borbely. Ea a scăpat de un dosar penal de corupție în 2021 după ce instanța a eliminat probele obținute de DNA cu SRI.

Fosta directoare din ministerul Mediului şi ministerul Muncii, Georgeta Speranţa Ionescu (fostă Munteanu), a fost trimisă în judecată în decembrie 2017 de procurorii DNA Oradea pentru luare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar desprins din cele ale fostului ministru al Mediului, Laszlo Borbely, şi al consilerului său, Szepessy Szabolcs.

Directoarea a fost acuzată că a primit mită suma de 61.394 lei, reprezentând o parte din contravaloarea unui autoturism Audi A3, precum și o geantă Louis Vuitton în valoare de 6.300 lei. În schimbul banilor, directoarea a ajutat firma omului de afaceri Mircea Marcu să câştige o licitaţie privind lucrările de regularizare a văilor Agigea și Lazu din judeţul Constanța şi a alocat banii necesari investiţiei. Ministra Mediului a schimbat Consiliul de administrație al Romsilva pe motiv de proastă gestionare a activelor statului.

În martie 2021, Curtea de Apel Bucureşti a achitat-o definitiv, cu opinie majoritară, pe Georgeta Speranţa Ionescu (fostă Munteanu). Unul dintre judecători a vrut să o condamne la 3 ani de închisoare cu suspendare.

Dosarul fostei directoare de la Ministerul Mediului a fost desprins din cel al fostului ministru Laszlo Borbely şi al consilierului său, Szepessy Szabolcs, condamnat pentru corupţie. Borbely a scăpat de anchetele DNA după ce Parlamentul nu a avizat de două ori cererile DNA de ridicare a imunităţii ministeriale. Acum, Laszlo Borbely este consilier de stat la cabinetul prim-ministrului și coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă.

Ministra Mediului: Nu sunt mulțumită de rezultatul concursului / Este un concurs lansat și finalizat 90% înainte să ajung eu la minister

Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), s-a declarat nemulțumită de rezultatul concursului și a spus într-o postare pe rețele că nu l-a putut anula.

Comunicatul integral:

”Astăzi au fost semnate contractele de mandat pentru membrii consiliului de administrație al Romsilva rezultați în urma concursului organizat în baza OUG 109/2011.

Nu o să ascund că nu sunt mulțumită de rezultat și am spus și o voi mai spune și mai departe: legea e făcută azi să fii notar în calitate de minitru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu și-a atins scopul de a atrage cei mai profesioniști oameni pentru toate posturile. Este nevoie urgentă de o reformă a legii privind alegerea și funcționarea CA-urilor.

Legat de concursul pentru CA-ul Romsilva: este un concurs lansat și finalizat 90% înainte să ajung eu la minister- în mod cert trecut mult de etapa în care am fi putut anunța public să se mai înscrie oameni cu experință în competiție. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puțini oameni înscriși. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experiență și dorință de reformă nu au considerat că au șanse reale să fie selectați așa că pur și simplu nu s-au înscris. Nu mai vorbim de faptul că nu există criterii de performanță, menționate în documentele din concurs, care să fie direct legate de reorganizarea Romsilva.

AMEPIP a dat aviz că toate etapele au fost realizate conform legii și concursul e corect, neputând fi anulat. În aceste condiții, în primul draft de mandat trimis la AMEPIP pentru avizare am cerut expres ca mandatele membrilor din consiliul de administrație să fie pe 8 luni. Astfel, în termenul cel mai rapid, propunerea mea era să fie lansat un nou concurs prin care să anunțăm public să se înscrie toți oamenii de bună credință. Adică să nu mai fie un singur om pentru post…. ci 50 de oameni, de exemplu, cu CV-uri foarte bune. Am primit răspuns de la AMEPIP că încalc legea cu propunerea mea și că ei nu pot aviza un asemenea contract de mandat … căci nu ar fi în spiritul legii. Spiritul legii, se pare, e că trebuie numiți oamenii, indiferent de situație, pe 4 ani.

Pe fondul listei, am decis să resping numirea în noul CA, al fostului președinte al CA din aceleași motive pe care le-am menționat de zeci de ori public: raportul corpului de control a scos la iveală disfuncționalități majore ale Romsilva în perioada în care acesta era în plin mandat de președinte al CA. Odată respins acest domn, legea îmi impune să fie numit următorul în ordinea punctajelor obținute. Pentru postul de jurist, de exemplu, de unde a rezultat un singur om după concurs, tot legea spune că trebuie numită acea persoană în CA.

Am scăzut indemnizația drastic. Am prevăzut mecanisme de transparență în mandat care nu erau prevăzute până la acest moment. Am scris expres că numirile pentru directorii generali interimari trebuie să aibă la bază compențe, iar nu criterii politice. Cu o parte din membrii din CA cu care a apucat să mă întâlnesc azi am discutat și le-am transmis un mesaj simplu: instituția trebuie depolitizată și reformată. Deciziile luate trebuie să fie în acord cu nevoia de reformă și depolitizare. De acum înainte trebuie analizată activitatea consiliului de administrație, iar în primul an de mandat trebuie verificat dacă sunt îndeplinite criteriile de performanță asumate.

Ce vă pot spune tuturor este un lucru simplu: lupta pentru reforma Romsilva nu e una deloc ușoară, dar o vom duce pentru că e vital ca pădurile noastre să fie protejate.”