VIDEO „Imnul golanilor” din nou în Piața Universității: circa 150 de persoane…

protest Universitate impotriva doliu national Iliescu 2
Sursa foto: G4Media

VIDEO „Imnul golanilor” din nou în Piața Universității: circa 150 de persoane la protestul organizat de comunitatea „Corupția ucide” față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu / Jandarmeria a anunțat că manifestația nu este autorizată

UPDATE Ora 20.13: Participanții au cântat „Ole, ole, Iliescu nu mai e!”, „La palatul Cotroceni cântă cucuveaua”, iar la final in bărbat a desfăcut o sticlă de șampanie: „era să nu apucăm (înmormântarea)”

protest Universitate impotriva doliu national Iliescu
protest Universitate impotriva doliu national Iliescu
UPDATE Ora 19.56: Melodia „Vino, Doamne” a lui Vali Sterian răsună din boxe:

UPDATE Ora 19.51: Participă la protest circa 150 de persoane, transmite reporterul G4Media.

protest Universitate impotriva doliu national Iliescu 2
protest Universitate impotriva doliu national Iliescu 2
UPDATE Ora 19.48: Pancarte ale participanților:

protest Universitate impotriva doliu national Iliescu 2
protest Universitate impotriva doliu national Iliescu
UPDATE Ora 19.40: Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, este prezent în Piața Universității, pentru a aduce un omagiu victimelor, „așa-zișii golani numiți de Ion Iliescu în 1990”.

UPDATE Ora 19.34: De la o boxă este pus discursul lui Ion Iliescu din iunie 1990, de mulțumire pentru mineri, transmite reporterul G4Media. Lumea huiduie și scandează: „Iliescu judecat pentru sângele vărsat”, „Cine a tras în noi după 22?”

UPDATE Ora 19.25: Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare, transmite Agerpres.

„Subliniem faptul că desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – depunerea declaraţiei scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului Bucureşti, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia şi înregistrarea declaraţiei de desfăşurare a adunării publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte”, informează Jandarmeria Capitalei.

Sursa citată recomandă tuturor cetăţenilor care intenţionează să participe la această manifestaţie să coopereze cu forţele de ordine şi să indice acestora persoanele care comit fapte antisociale pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Jandarmeria Capitalei, în conformitate cu prevederile legale, va asigura măsurile specifice prevăzute de cadrul legal aplicabil competiţiilor sportive şi adunărilor publice, precum şi de legislaţia incidentă doliului naţional.

UPDATE Ora 19.22: „Imnul golanilor” este cântat în Piața Universității:

„Imnul golanilor” a fost compus de Cristian Pațurcă în timpul manifestațiilor anticomuniste din Piața Universității din 1990, încheiate violent cu Mineriada din 13-15 iunie.

UPDATE Ora 19.16: Câteva zeci de persoane participă la această oră, la protestul organizat de comunitatea „Corupția ucide” în Piața Universității față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu.

protest Universitate impotriva doliu national Iliescu
Știrea inițială: Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze și să ucidă cetățeni pașnici. Ne întâlnim joi 7 August 2025 la ora 19:00 în Piața Universității. Un moment de reflecție critică și comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990. În loc de doliu oficial, creăm un spațiu civic de memorie autentică, unde vocile celor uitați să fie auzite și unde arta, dialogul și solidaritatea să transforme durerea în conștiință colectivă, a anunțat comunitatea „Corupția ucide” pe Facebook.
Activități propuse:
Zonă de memorie vie:
– Instalație participativă cu mărturii scrise/audio ale supraviețuitorilor mineriardelor
– „Peretele memoriei” – unde participanții pot lăsa mesaje, fotografii, obiecte simbolice
– Lectură publică de nume ale victimelor și momente de reculegere
Expresie creativă și artistică:

– Atelier de postere și bannere cu mesaje despre memorie și justiție
– Performance artistic despre violența de stat și rezistență
– Mic concert acustic cu piese dedicate libertății
Dialog și educație civică:

– Cerc de discuții deschis despre memoria colectivă și responsabilitate istorică
– Aprindere de lumânări pentru victime, nu pentru opresori
– Minute de zgomot (nu de tăcere) – pentru cei cărora li s-a luat vocea
„Evenimentul promovează memoria critică și dreptul la adevăr istoric”, precizează sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

