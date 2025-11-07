Peste 3500 de delegați din toată țara, la Congresul PSD de astăzi de la București / Liderii politici externi nu au fost invitați la eveniment / Grindeanu, candidat unic pentru șefia PSD / Ar urma să fie aprobată și o modificare în statutul partidului

Social democrați din toată țara – peste 3500 de delegați – participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo, de la ora 13:00, urmând să-și aleagă conducerea oficială, adică pe unicul candidat Sorin Grindeanu în funcția de președinte, care și-a stabilit deja și o echipă, respectiv cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți. Rămâi pe G4Media pentru a urmări LIVE desfășurarea evenimentului.

Deși se obișnuiește ca la astfel de evenimente să fie invitați și lideri ai altor partide politice, de această dată PSD pare să fi sărit peste cutumă. Premierul Ilie Bolojan a fost primul care a dat de înțeles că nu va fi prezent la evenimentul PSD, în condițiile în care la Congresul UDMR de la Cluj a participat. Premierul le-a transmis totuși social-democraților un mesaj, aflat joi seara în emisiune la Digi24. „Le doresc succes şi responsabilitate. Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune”, a spus Bolojan.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat pentru G4Media că nu a primit invitația de a participa la Congresul PSD. „Este o decizie a lor, nu am primit invitație. Nu știu dacă alții au primit, dar nu cred”, s-a limitat să spună președintele UDMR. Reamintim că Sorin Grindeanu a participat și el la Congresul UDMR desfășurat la Cluj, în 10 octombrie, împreună cu premierul liberal Ilie Bolojan.

În schimb, PSD i-a invitat la Congres pe cei care s-au perindat de-a lungul timpului la șefia partidului, mai puțin pe Liviu Dragnea, care a ținut să comenteze situația pe rețele sociale, afirmând că n-a fost invitat de frică, că ar putea „arunca în aer Congresul”.

„Acest personaj (Sorin Grindeanu – n.red) a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună. Nu am asemenea interdicție. (…) Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, a scris fostul lider al PSD, condamnat la închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Înainte de Congres, principalii lideri PSD s-au întrunit joi seara la Vila Lac, unde s-au discutat mai multe detalii despre organizarea partidului, conform surselor G4Media.

În afară de votul pentru noua conducere, în cadrul Congresului se va propune și o modificare de statut în ce privește doctrina PSD. Sorin Grindeanu consideră că e necesar să se renunțe la sintagma „partid progresist”, pentru că „definiția adoptată în anii 2000 nu mai are nicio legătură cu ceea ce reprezintă astăzi PSD”. Modificarea statutară ar trebui să identifice PSD ca fiind un partid „modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român”.

„Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european şi angajat ferm în cooperarea euroatlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea naţională”, a explicat Sorin Grindeanu în cadrul conferințelor județene la care a participat în ultima perioadă, pentru a-și susține proiectul politic.

Cine va face parte din noua echipă de conducere a PSD

Din noua echipă de conducere a PSD vor face parte cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți, iar Claudiu Manda va deveni secretarul general al partidului.

Prim-vicepreșdinți:

Bogdan Ivan – ministrul Energiei;

Victor Negrescu – eurodeputat;

Marius Oprescu – președinte PSD Olt;

Ionuț Pucheanu – primar al municipiului Galați;

Corneliu Ștefan – președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Vicepreședinți:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

Dragoș Benea, eurodeputat

Gheorghe Cârciu, eurodeputat

Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București

Vasile Dîncu, europarlamentar

Andrei Dolineaschi, deputat de București

Marius Alexandru Dunca, senator de Brașov

Doina Federovici, senatoare de Botoșani

Gabriela Firea, eurodeputată

Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman

Aladin Gigi Georgescu, președintele CJ Mehedinți

Dumitrița Gliga, deputată de Mureș

Romeo Lungu, deputat de Buzău

Silvia Claudia Mihalcea, deputată de Caraș Severin

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea

Gheoghe Șoldan, președinte CJ Suceava

Adriana Diana Tușa, deputată de București

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș

Reamintim că Sorin Grindeanu a reușit să elimine candidatura lui Titus Corlățean pentru șefia PSD, deși acesta reușise la un moment dat să aibă de partea sa mai multe voci din partid, primari dar și social-democrați mai vechi care s-au retras din spațiul politic. În mesajul în care și-a anunțat retragerea, Corlățean a criticat conducerea, spunând că „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă”.

În moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu care va fi prezentată în cadrul Congresului PSD, Grindeanu afirmă că dorește o ”reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare”. ”Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se precizează în document (mai multe despre acesta AICI).

În cadrul Congresului ar urma să mai ia cuvântul, conform programului: