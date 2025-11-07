G4Media.ro
Trump anunță că ar putea ridica sancțiunile împotriva Iranului: ”Vom vedea ce…

conflict israel iran Islamic propaganda with Ayatollah Khomeini along the road at Shiraz, Iran Khameni ayatolah
sursa foto: © Fotokon | Dreamstime.com

Trump anunță că ar putea ridica sancțiunile împotriva Iranului: ”Vom vedea ce se întâmplă, dar sunt deschis la asta”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că Iranul a solicitat ridicarea sancţiunilor americane şi s-a declarat „deschis” la discuţii, informează AFP, transmite Agerpres.

„Iranul a cerut ridicarea sancţiunilor”, a declarat preşedintele SUA în timpul unei cine cu liderii din Asia Centrală.

„Iranul are sancţiuni americane foarte severe, iar acest lucru face foarte dificil să facă ceea ce ar dori să poată face, iar eu sunt deschis să înţeleg asta. Vom vedea ce se întâmplă, dar sunt deschis la asta”, a declarat el.

„Iranul a fost bătăuşul Orientului Mijlociu… ceea ce nu mai este”, a adăugatTrump, afirmând că programul nuclear al Iranului a fost „decimat” de atacurile aeriene americane efectuate la sfârşitul lunii iunie.

Statele Unite au impus numeroase sancţiuni economice şi militare împotriva Iranului de la Revoluţia Islamică din 1979, inclusiv un embargou care interzice practic orice fel de schimb comercial cu Teheranul.

Preşedintele SUA a anunţat o serie de măsuri împotriva Teheranului de la revenirea la putere în ianuarie.

În timpul primului său mandat, el a denunţat acordul internaţional din 2015 privind energia nucleară iraniană (JCPOA), care prevedea o ridicare generală a sancţiunilor împotriva Teheranului.

Tags: , ,
