Mai multe persoane de la baza militară Andrews, unde preşedintele Donald Trump s-a aflat miercuri, s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă / Anchetă amplă în desfăşurare

Un pachet suspect a fost livrat, joi, la baza militară Andrews din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi transportul acestora la spital, transmite CNN, transmite News.ro.

Un comunicat al bazei militare Andrews, situată în afara oraşului Washington, DC, a precizat că o clădire din bază a fost evacuată după ce o persoană ”a deschis un pachet suspect”.

”Ca măsură de precauţie, clădirea şi clădirea adiacentă au fost evacuate şi a fost stabilit un cordon în jurul zonei”, se arată în comunicat.

”Primii respondenţi ai bazei militare Andrews au fost trimişi la faţa locului, au stabilit că nu există ameninţări imediate şi au predat locul accidentului Biroului de Investigaţii Speciale. O anchetă este în curs de desfăşurare”, se mai arată în comunicat.

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază, după ce a fost deschis coletul, care conţinea o pulbere albă necunoscută, au declarat două surse familiare cu ancheta.

Una dintre sursele familiare a declarat că un test iniţial pe teren efectuat de echipa HAZMAT nu a detectat nimic periculos, dar ancheta este în curs de desfăşurare. Echipa HAZMAT a părăsit locul accidentului joi seară.

Nu se cunoaşte încă amploarea oricărei boli raportate de cei aflaţi în apropierea coletului.

Camera în care a fost deschis plicul – situată într-o clădire care găzduieşte Centrul de Pregătire al Gărzii Naţionale Aeriene – rămâne închisă.

Ancheta evaluează, de asemenea, propaganda politică inclusă în colet, au declarat cele două surse.

Joint Base Andrews este baza militară prin care VIP-uri, precum preşedintele, vicepreşedintele şi secretarii de Cabinet, călătoresc în mod regulat în interes oficial. Preşedintele Donald Trump s-a aflat acolo miercuri.

Centrul de Pregătire al Gărzii Naţionale Aeriene funcţionează ca o legătură între Biroul Gărzii Naţionale şi unităţile Gărzii Naţionale Aeriene din fiecare stat şi teritoriu.