Președintele Federației de Judo din Moldova, inculpat într-un dosar penal, a fost decorat de Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei”

Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de extorcare, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei” în data de 10 octombrie, scrie Ziarul de Gardă.

Reprezentanții administrației prezidențiale de la Chișinău au declarat că propunerea de a oferi această distincție a venit din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și că nu se știa, în momentul înmânării distincției, despre dosarul penal.

„La acel moment, nu dețineam informații referitoare la existența unui dosar penal. Ulterior, am aflat că instanța de apel a dispus achitarea domnului Golban. Dacă vor apărea date suplimentare, acestea vor fi examinate în mod corespunzător”, a precizat Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președinției.

Andrei Golban, președintele Federației de Judo, care a fost achitat în primă instanță 2022 de Curtea de Apel Centru, se declară nevinovat și susține că dosarul este „cusut cu ață albă”. El afirmă că a fost victima „statului capturat” și că a fost „o persoană care nu a vrut să cedeze federația”. Dosarul penal în care este vizat Andrei Golban este acum pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

În decretul semnat de președinta Sandu pe 10 octombrie 2025, care stabilește acordarea unor distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii, inclusiv lui Andrei Golban, se precizează că acestea sunt conferite pentru „contribuții deosebite la consolidarea statului, realizări remarcabile în diverse domenii, activitate îndelungată și prodigioasă, înalt profesionalism, spirit civic și devotament față de valorile naționale”.

În 2016, Andrei Golban a fost reținut de organele de urmărire penală, fiind suspectat că, împreună cu un sportiv de performanță și un fost polițist, ar fi extorcat prin șantaj peste 13 milioane de ruble rusești de la un moldovean care activa în Federația Rusă. În acea perioadă, organele de drept de la Chișinău menționau că Andrei Golban și complicii săi erau „membri ai grupării criminale”, condusă de interlopul Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”.

„(…) Acționând conform unui plan criminal bine organizat, din interes material şi în scopul obţinerii banilor în suma de 13 500 000 de ruble ruseşti, la 05.09.2016, Nazaruc Gheorghe, de comun acord cu Golban Andrei ***, Marjenî Nicolai *** şi Lipciu Vasile ***, formând în aşa fel un grup criminal organizat, în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii de drept stabilite la pretinderea unor datorii, s-au întâlnit cu Ciorici Iurie la hotelul ***, situat pe adresa municipiul Chişinău, bd. Dacia 58/5, unde ameninţându-l cu moartea şi vătămarea integrității corporale sau a sănătăţii, au cerut să-i transmită suma de bani menţionată persoanelor cu autoritatea criminală din Moscova, sumă ce la momentul săvârșirii infracțiunii constituia proporţii deosebit de mari, stabilindu-i un termen pentru achitare (…)”, se arată într-o decizie a instanței.

Dosarul a ajuns în instanța de judecată, unde Golban a fost achitat de prima instanță, iar ulterior recunoscut vinovat de instanța de apel în săvârșirea infracțiunii de samavolnicie. Cazul a ajuns și pe masa magistraților de la CSJ, care au dispus transmiterea dosarului la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău (Centru).

Pe 28 octombrie 2022, Andrei Golban, alături de Nicolai Marjenî și Vasile Lipciu, a fost achitat în acest dosar pe motiv că „fapta inculpaților nu întrunește elementele infracțiunii”.

Procurorii au contestat sentința instanței de apel la Curtea Supremă de Justiție.

În prezent, dosarul pe numele lui Andrei Golban se află pe masa magistraților de la CSJ. Ultima ședința de judecată era programată pentru 15 mai 2024, însă a fost contramandată din cauza demisiei unui judecător care făcea parte din complet.

Președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova” se declară nevinovat și susține că ar fi fost victima „statului capturat”. Golban consideră că dosarul intentat împotriva sa ar fi fost „cusut cu ață albă”.

„Însăși persoana a spus în instanța de judecată clar și deschis că nu a zis ceea ce era scris acolo și a demonstrat că nici nu era scrisul lui, pentru că nici nu poate scrie în română. Așa-zisul pătimaș a declarat în instanțele de judecată după ce-au plecat ăia care-l speriau și-l țineau sub stres ca să scrie cum vor ei. Deci, acest dosar a fost format și cusut cu ață albă, iar persoana când nu mai avea frică de regimul care era la conducere atunci a venit în instanța de judecată și a spus că n-a fost așa. Eu sunt achitat deplin. Eu zic că nu sunt cointeresați să-l închidă mai repede (dosarul, n.red.), pentru că nu vor să fie trași la răspundere (…). Eu am fost doar o persoană care n-a vrut să cedeze federația (Federația de Judo din R. Moldova, n.r.). Nefiind vinovat, n-am de ce să-mi fac griji din cauza asta”, afirmă Andrei Golban într-o discuție cu ZdG.

Andrei Golban este președintele Federației de Judo din R. Moldova din martie 2015. În 1998 a fost ales cel mai bun sportiv al țării, grație medaliei de argint obținute la Campionatul European de judo. În 1996 a concurat la Jocurile Olimpice de la Atlanta.