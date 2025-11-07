Un român, arestat în Germania după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe mașini și clădiri

Poliția din Germania a anunțat joi că a arestat un bărbat de 31 de ani suspectat că ar fi desenat svastici cu propriul sânge pe zeci de mașini, pe cutii poștale și clădiri în orașul Hanau, situat în centrul țării, transmite Rador, care citează The Associated Press.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold, a declarat că polițiștii au fost alertați miercuri seara, când un bărbat a anunțat că a observat forma unei svastici desenate cu un lichid roșiatic pe capota unei mașini parcate. Poliția a comunicat că aproape 50 de mașini au fost vandalizate într-un mod similar.

Un test special a relevat rapid că substanța era sânge uman.

Afișarea simbolurilor naziste, inclusiv a svasticii, e ilegală în Germania.

Poliția a declarat joi după-amiază că bărbatul, un cetățean român al cărui nume nu a fost făcut public din cauza regulilor de confidențialitate din Germania, a fost arestat la domiciliul lui din Hanau pe baza unei informații de la un martor.

„Era încă sub influența puternică a alcoolului, iar motivul pare a fi unul extrem de personal și legat de serviciu – pur și simplu l-au lăsat nervii”, a declarat Leipold. El a precizat că bărbatul are răni care par a fi auto-provocate.

„Acum e examinat într-un spital de psihiatrie”, a mai spus Leipold. El a refuzat să ofere alte detalii pentru a-i proteja intimitatea suspectului.

Svastica e larg recunoscută ca un simbol al urii, care evocă trauma Holocaustului și ororile Germaniei naziste. Rasiștii albi, grupările neo-naziste și vandalii au continuat să o folosească și după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru a răspândi frică și ură.

Joi dimineață, înainte ca suspectul să fie prins, primarul orașului, Claus Kaminsky, se declara șocat. Hanau a fost în atenția presei acum cinci ani, când un atacator german a împușcat și ucis nouă persoane de origine străină într-un local de narghilea din oraș – unul dintre cele mai grave cazuri postbelice de terorism intern.

„Mai ales în orașul nostru, care a fost profund marcat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de act provoacă o consternare profundă”, a declarat el, adăugând că primăria a depus plângere penală, potrivit agenției de presă germane DPA.

„Ce s-a întâmplat aici depășește orice limită a decenței și umanității”, a declarat Kaminsky.

„Svastica nu are ce căuta în Hanau. Nu vom permite ca astfel de simboluri să răspândească frica sau să învrăjbească.”

Traducere Rador: Andrei Suba