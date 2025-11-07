Un judecător care a depășit viteza legală a contestat amenda: a spus că avea impresia că e urmărit de un fost inculpat / Poliția a renunțat să se apere în instanță

Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i anuleze amenda primită pentru viteză și conducere periculoasă, scrie Ziarul de Iași. A explicat că se crezuse urmărit de un fost „client” din instanță, temându-se pentru viața sa. Fusese urmărit, într-adevăr, dar de un polițist.

Prin plângerea depusă la Judecătoria Iași, Bogdan Mihail Zamfir a arătat că în după-amiaza zilei de 27 mai a anului trecut se afla la volanul unui Volkswagen Golf pe raza comunei Costuleni, când un autoturism din spatele său s-a apropiat agresiv, semnalizând totodată din faruri.

În calitatea sa de magistrat la Judecătoria Huși, Zamfir s-a gândit că la volanul mașinii din spate s-ar putea afla un fost inculpat pe care îl judecase.

După cum avea să consemneze ulterior în procesul-verbal întocmit de polițiști, s-a temut pentru viața sa și a accelerat. Cum șoferul din spate continua să-l urmărească, judecătorul a încercat să scape de „coadă”, accelerând în continuare și depășindu-i pe cei din fața sa. Cursa a continuat până în Osoi, unde judecătorul a încetinit în dreptul postului de poliție, simțindu-se în siguranță.

Aventura s-a soldat cu o amendă de 2.145 lei și suspendarea dreptului de a conduce timp de 120 de zile, pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 50 km/h și conducere agresivă.

Aceeași Poliție care îl amendase pe judecător, l-a și scăpat, însă. Inspectoratului Poliției Județene i s-a solicitat de către judecători să depună în instanță întâmpinarea, respectiv răspunsul la afirmațiile lui Zamfir, ca și probele care să ateste depășirea de către acesta a vitezei regulamentare. Termenul legal de 25 de zile a trecut însă fără ca IPJ să se conformeze. Practic, Poliția a renunțat să-și apere punctul de vedere.

Ca urmare, magistrații Judecătoriei au constatat că pentru primul dintre motivele pentru care Zamfir fusese amendat, depășirea vitezei regulamentare, nu se adusese nicio probă.

Magistrații Judecătoriei au admis plângerea contravențională formulată de colegul lor. De această dată, Poliția a reacționat, sentința fiind atacată în apel. Dosarul a intrat pe rolul Tribunalului.