INS: Igrasie în 51% dintre locuințele românilor / Scurgerile prin acoperiș sau pereți afectează 36,4% dintre gospodării

Mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România trăiesc cu igrasie, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, citate de Ziarul de Iași.

Printre indicatorii urmăriți de Institutul Național de Statistică, la capitolul venituri și condiții de viață, se numără și ponderea gospodăriilor care se confruntă cu probleme locative. Datele pentru 2024 arată că igrasia, acoperișurile care curg și pereții care se decojesc nu mai sunt excepții, ci semnele unei locuiri tot mai fragile.

Cea mai frecventă problemă raportată este igrasia – peste 51% dintre gospodării se confruntă cu umezeală în pereți, podele sau fundație. Situația nu doar că afectează confortul locativ, dar are și implicații serioase asupra sănătății, favorizând afecțiuni respiratorii și alergii.

Pe locul al doilea, cu 46,2%, se află deteriorarea ferestrelor, a pereților sau a podelelor – semne clare ale lipsei de investiții și întreținere.

Scurgerile prin acoperiș sau pereți afectează 36,4% dintre gospodării.

Lumina insuficientă este o altă dificultate despre care vorbesc 16,7% dintre gospodării. Lipsa luminii naturale nu ține doar de arhitectura veche a blocurilor, ci și de absența unor soluții moderne de eficiență energetică, ceea ce influențează direct confortul și starea de bine a locatarilor.

Gospodăriile conduse de persoane salariate sau pensionari par să fie mai puțin afectate. Doar 14,4% dintre acestea au lumină insuficientă, iar igrasia este prezentă în 30,5% dintre locuințele salariaților și 24,6% dintre cele ale pensionarilor.

Totuși, chiar și în aceste categorii, deteriorările fizice ale tocurilor de ferestre, ale pereților și podelelor rămân frecvente: peste 57% în cazul salariaților și 40,5% în cazul pensionarilor.