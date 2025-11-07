G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un pachet suspect ar fi îmbolnăvit mai mulţi oameni dintr-o bază militară…

sua, statele unite, steag, drapel, american, militari, soldati americani, armata americana
Sursa foto: Photo 158843711 © Bumbleedee | Dreamstime.com

Un pachet suspect ar fi îmbolnăvit mai mulţi oameni dintr-o bază militară americană / ”O anchetă este în curs de desfăşurare”

Articole7 Noi • 221 vizualizări 0 comentarii

Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi a dus la transportarea mai multora la spital, a relatat CNN joi, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un comunicat al Bazei Comune Andrews, situată în afara Washingtonului, D.C., a informat că o clădire din bază a fost evacuată după ce o persoană „a deschis un pachet suspect”, potrivit CNN.

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove din bază, a precizat acesta.

„Ca măsură de precauţie, clădirea şi o altă clădire adiacentă au fost evacuate şi a fost stabilit un cordon în jurul zonei”, a relatat CNN, citând comunicatul bazei.

„Primii respondenţi ai Bazei Comune Andrews au fost trimişi la faţa locului, au stabilit că nu există ameninţări imediate şi au predat locul incidentului Biroului de Investigaţii Speciale. O anchetă este în curs de desfăşurare”, se arată în comunicat.

Coletul conţinea un praf alb neidentificat, a informat CNN, citând două surse familiarizate cu ancheta.

Un test iniţial la locul faptei efectuat de echipa HAZMAT (materiale periculoase – n.r.) nu a detectat nimic periculos, dar ancheta este în curs de desfăşurare, a adăugat CNN, citând una dintre sursele familiarizate cu situaţia.

Departamentul Apărării SUA şi Baza Comună Andrews nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Atac cu rachetă asupra unei baze militare americane, din vestul deșertic al Irakului

Articole20 Iun 2021
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.