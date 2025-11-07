Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele cu răspunsuri greşite: „Mă enervez şi ţip la el”

De la lansarea sa, mulţi utilizatori folosesc ChatGPT pentru temele sau pregătirea examenelor. Dar uneori este mai bine să se evite acest lucru, deoarece chatbotul OpenAI nu cunoaşte toate răspunsurile şi poate greşi. Kim Kardashian poate confirma acest lucru. Într-un interviu pentru revista Vanity Fair, vedeta de reality show, care visează să devină avocată, a mărturisit că a folosit AI de mai multe ori în cadrul pregătirii sale, transmite News.ro.

„Când am nevoie să aflu răspunsul la o întrebare, fac o fotografie şi o introduc în software”, a declarat cea care, de altfel, interpretează rolul unei avocate în serialul „All’s Fair”, precizând rapid că ChatGPT „greşeşte întotdeauna”.

Din cauza greşelilor sale, chatbotul a făcut-o chiar să pice examenele, a declarat Kim Kardashian. „Mă enervez şi ţip la el: «Tu m-ai făcut să pic»”, a povestit cea care calcă pe urmele tatălui său, Robert Kardashian, cunoscut pentru că l-a apărat pe O.J. Simpson în procesul său pentru crimă din 1995.

Femeia de afaceri vede ChatGPT ca pe un prieten şi un duşman, vorbind chiar despre o prietenie toxică. Pentru că, pe lângă faptul că greşeşte, robotul conversaţional îi dă lecţii de viaţă. „Te învaţă pur şi simplu să ai încredere în instinctul tău. Ştiai răspunsul de la început”, i-a răspuns chatbotul, de exemplu, când Kim Kardashian l-a întrebat cum se simte că a făcut-o să pice.

În ciuda erorilor ChatGPT, miliardara a obţinut diploma în drept în luna mai a acestui an, după şase ani de studii. Însă mai are de susţinut un examen înainte de a putea profesa şi încă se bazează pe IA OpenAI.

„Trebuie să se descurce mai bine, pentru că mă bazez pe el să mă ajute cu adevărat şi îmi dă o lecţie de viaţă, apoi devine terapeutul meu şi îmi explică de ce trebuie să cred în mine după ce mi-a dat un răspuns greşit”, a declarat Kim Kardashian.

Nu este însă sigur că ChatGPT se va îmbunătăţi până la viitorul său examen. Creatorul său este conştient că chatbotul său poate greşi. De aceea, afişează un avertisment sub zona de introducere a textului pentru fiecare cerere. „ChatGPT poate comite erori. Se recomandă verificarea informaţiilor importante”, recomandă OpenAI.

De la sfârşitul lunii iulie, start-up-ul oferă şi un mod Studiu pentru a încuraja utilizatorii să nu lase AI să facă totul. În loc să ofere direct răspunsul, îi ajută să lucreze pentru a găsi împreună soluţia la o problemă.