Trump, după retragerea din politică a lui Nancy Pelosi: ”O femeie oribilă care a făcut treabă proastă” / ”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se”

Preşedintele american Donald Trump a catalogat-o joi drept o ”femeie oribilă care a făcut treabă proastă” pe Nancy Pelosi, după ce această opozantă feroce a miliardarului republican şi-a anunţat retragerea din Partidul Democrat, relatează News.ro, care citează AFP.

”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se”, a declarat într-o discuţie cu presa, în Biroul Oval, locatarul casei Albe.

Fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, o figură embelmatică a scenei politice americane în ultimii 40 de ani, a anunţat joi că se retrage din politică după ce-şi încheie mandatul actual, în ianuarie 2027.