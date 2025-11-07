G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump, după retragerea din politică a lui Nancy Pelosi: ”O femeie oribilă…

nancy pelosi, sefa presedinta camerei reprezentantilor, sua, statele unite, washington, congresul american, capitoliu, partidul democrat, democrati americani
Sursa foto: Twitter / Nancy Pelosi

Trump, după retragerea din politică a lui Nancy Pelosi: ”O femeie oribilă care a făcut treabă proastă” / ”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se”

Articole7 Noi • 783 vizualizări 3 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a catalogat-o joi drept o ”femeie oribilă care a făcut treabă proastă” pe Nancy Pelosi, după ce această opozantă feroce a miliardarului republican şi-a anunţat retragerea din Partidul Democrat, relatează News.ro, care citează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se”, a declarat într-o discuţie cu presa, în Biroul Oval, locatarul casei Albe.

Fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, o figură embelmatică a scenei politice americane în ultimii 40 de ani, a anunţat joi că se retrage din politică după ce-şi încheie mandatul actual, în ianuarie 2027.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

3 comentarii

  1. Misoginul tot misogin ramane! Tatuat pe creier!

    • Dacă spui adevărul despre o femeie ești misogin¿..ciudat mod de a eticheta. Pelosi, Sanders, AOC sunt politicieni care au făcut rău Americii. Agenda progresista a avut-o pe Nancy purtătoare de steag, de ala nou, New peogress flag. Și la 90 de ani mai stai și acasă. E periculos când gerontocratia dictează soarta lumii. Biden a fost un președinte maeioneta, nici Trump nu e departe, când îl văd coborând din avion sau când dansează e clar că era bine să stea acasă alături de nepoți.

    • @Bobitza mica

      Las’ ca te-a umplut de fapte bune Strumf! El, magnificul, mirificul care a dat faliment de 6 ori de nu-l mai imprumuta nimeni, El Lider Maximo care divizat SUA in strumfi si restul…… Si daca spui ca la 90 de ani mai stai pe-acasa (pana una-alta mai cauta pe goagal), sa stii ca nici cu marele blond vopsit nu mi-e rusine. El trebuia sa stea pe-acasa de multa, multa vreme. Fiindca a facut umbra pamantului degeaba!

      Daca te uiti ce-a facut femeia asta la viata ei in politica SUA, Strumf nici macar la varful unghiei nu se „califica”!

      PS. Nanci Pelosi n-are „decat” 85 de ani. 26 martie 1940. De lenes ce esti nici macar nu te-ai obosit sa cauti. Sau ….. poate nu stii sa cauti?!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.