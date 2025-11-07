Nămolul Brașovului ar putea fi ars în cuptoarele fabricii de ciment de la Hoghiz / Peste 60.000 de metri cubi de nămol se află într-un depozit construit în 1980

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compartimentele depozitului de nămol administrat de Compania Apa Brașov trebuie închise treptat, pe măsură ce se umplu. Una dintre variantele analizate prevede golirea compartimentului și transportarea nămolului la Fabrica de Ciment Hoghiz, unde ar urma să fie ars în cuptoarele industriale utilizate pentru prepararea cimentului, scrie BizBrașov.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Compania a demarat un proiect de închidere a unuia dintre compartimentele active, urmând să apeleze la o firmă de specialitate care va elabora studiul de fezabilitate.

Depozitul de nămoluri de la Stupini funcționează încă din 1980, fiind amplasat la aproximativ 6 kilometri de Stația de Epurare, la limita dintre Brașov, Ghimbav și Hălchiu.

Acesta este împărțit în trei compartimente, dintre care primul – cel care urmează să fie închis – are o capacitate de 60.000 de metri cubi și o suprafață de 13.500 mp. Celelalte două compartimente, închise în anul 2006, urmează să fie evaluate pentru a stabili ce specii de plante pot fi cultivate pe amplasament, în cadrul procesului de reconversie ecologică.