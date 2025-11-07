Un medicament de chimioterapie devine de 20.000 de ori mai eficient și noninvaziv, cu ajutorul nanotehnolgiei / Ce au descoperit cercetătorii din SUA

Un nou medicament, reproiectat cu ajutorul nanotehnologiei, a demonstrat că distruge celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient, fără a afecta ţesuturile sănătoase, transmite News.ro.

Într-un progres promiţător pentru tratamentele oncologice, oamenii de ştiinţă de la Universitatea Northwestern, din Statele Unite, au reproiectat structura moleculară a unui medicament obişnuit de chimioterapie, făcându-l mult mai solubil, mai eficient şi mai puţin toxic. Astfel, folosind nanotehnologia, echipa a reuşit să transforme un medicament mai vechi de chimioterapie într-o armă de precizie împotriva cancerului.

Noua formulă, reproiectată sub formă de acid nucleic sferic (SNA), a devenit de 20.000 de ori mai eficientă în distrugerea celulelor canceroase, fără a provoca efecte secundare vizibile.

Echipa a reconstruit medicamentul 5-fluorouracil (5-Fu), utilizat de decenii în tratamentul diverselor forme de cancer, dar cunoscut pentru eficienţa scăzută şi toxicitatea ridicată. În forma sa clasică, substanţa se dizolvă greu în sânge şi atacă şi ţesuturile sănătoase, provocând greaţă, oboseală sau chiar insuficienţă cardiacă. Prin reproiectarea sa la scară nanometrică, cercetătorii au reuşit să transforme o moleculă slab activă într-o terapie extrem de precisă şi sigură.

Noul medicament este alcătuit din structuri nanoscopice sferice, învelite într-un strat dens de ADN, care conţine molecula activă. Celulele canceroase recunosc aceste structuri şi le absorb natural, datorită receptorilor de pe suprafaţa acestora. Odată ajunse în interior, enzimele descompun ADN-ul şi eliberează medicamentul direct în celula malignă, distrugând-o din interior.

În testele efectuate pe şoareci cu leucemie mieloidă acută (LMA), terapia a intrat în celulele tumorale de 12,5 ori mai eficient, le-a distrus de până la 20.000 de ori mai rapid şi a încetinit progresia bolii de 59 de ori.

În acelaşi timp, ţesuturile sănătoase au rămas complet neafectate.

Rezultatele, publicate recent în revista ştiinţifică ACS Nano, deschid drumul unei noi direcţii în oncologie: nanomedicina structurală. Această ramură emergentă permite proiectarea precisă a formelor şi compoziţiei medicamentelor la nivel molecular, pentru a controla modul în care acestea interacţionează cu organismul.

Conform autorului principal al studiului, profesorul Chad A. Mirkin, aceste rezultate ar putea revoluţiona modul în care este administrată chimioterapia.

„Dacă datele se vor confirma la oameni, am putea vorbi despre o eră a tratamentelor oncologice mult mai eficiente, cu rate de răspuns mai bune şi efecte adverse minime”, a declarat cercetătorul citat într-un comunicat. Prof. Mirkin, unul dintre pionierii nanomedicinei, este profesor de chimie, inginerie biomedicală şi ştiinţa materialelor la Universitatea Northwestern şi director fondator al Institutului Internaţional de Nanotehnologie.

Echipa sa intenţionează să extindă testele pe modele animale mai mari, urmând ca, ulterior, terapia să fie evaluată în studii clinice pe oameni.

Până în prezent, şapte terapii bazate pe structuri SNA se află deja în faza de testare clinică, iar succesul acestui proiect ar putea deschide calea către noi vaccinuri şi tratamente pentru cancer, boli infecţioase, neurodegenerative şi autoimune.