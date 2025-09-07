Un gel experimental reduce căderea părului indusă de chimioterapie/ ”Este o nevoie personală, adesea trecută cu vederea în medicina oncologică, dar cu impact major asupra pacienților”

Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Michigan (MSU) au creat un gel cu consistenţă similară unui şampon, care ar putea preveni căderea părului la pacienţii supuşi tratamentului cu chimioterapie, conform unui studiu publicat recent în revista ştiinţifică Biomaterials Advances. Descoperirea, testată deocamdată pe modele animale, oferă speranţă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor oncologici, transmite News.ro.

Pierderea completă a părului (alopecie) indusă de chimioterapie reprezintă una dintre cele mai vizibile şi traumatizante efecte secundare ale tratamentelor împotriva cancerului, provocând suferinţă emoţională, anxietate socială şi dificultăţi profesionale.

În prezent, singura metodă aprobată pentru prevenirea acestui efect secundar al chimioterapiei constă în răcirea scalpului cu „căşti de răcire”, care sunt costisitoare şi pot provoca efecte adverse semnificative. În acest context, echipe de la College of Engineering şi Institute for Qualitative Health Science and Engineering al MSU au dezvoltat un nou tip de hidrogel capabil să protejeze foliculii de păr în timpul expunerii la medicamentele chimioterapice.

Noul gel este conceput pentru a fi aplicat direct pe scalp înainte de începerea tratamentului şi menţinut pe piele pe durata prezenţei medicamentelor în organism. Structura sa de hidrogel îi permite să absoarbă apă şi să elibereze controlat substanţe active. Formula conţine lidocaină, un anestezic local, şi adrenalonă, substanţă care reduce fluxul sanguin către scalp. Această combinaţie limitează cantitatea de medicamente chimioterapice care ajunge la foliculii de păr, prevenind astfel deteriorarea acestora şi căderea firelor de păr.

Procesul prin care chimioterapia afectează părul se bazează pe circulaţia sistemică a medicamentelor. Acestea ajung la vasele de sânge din jurul foliculilor şi distrug celulele în creştere, determinând desprinderea părului. Prin reducerea fluxului sanguin la nivelul scalpului, gelul împiedică acest mecanism.

În plus, produsul are o proprietate importantă: este sensibil la temperatură. La temperatura corpului, rămâne dens şi aderă bine la scalp, iar când este expus la temperaturi uşor mai scăzute, devine fluid, ceea ce permite o îndepărtare uşoară prin spălare.

Cercetătorilor americani le-a venit această idee după ce au discutat cu medici oncologi şi pacienţi care au trecut prin experienţa chimioterapiei, realizând cât de mult afectează căderea părului viaţa acestora.

„Este o nevoie personală, adesea trecută cu vederea în medicina oncologică, dar care are un impact major asupra pacienţilor”, a explicat inovatorul acestei soluţii, Bryan Smith, asistent universitar la MSU.

Echipa de la MSU intenţionează să obţină finanţare pentru a continua cercetările şi pentru a începe studii clinice pe oameni. Specialiştii subliniază că toate componentele gelului sunt substanţe bine cunoscute şi sigure, însă produsul este în prezent experimental şi nu este aprobat pentru uz clinic.

Dacă rezultatele studiilor clinice vor confirma eficienţa şi siguranţa acestui tratament, gelul ar putea deveni o alternativă accesibilă şi mai confortabilă la metodele existente de prevenire a căderii părului induse de chimioterapie, îmbunătăţind considerabil calitatea vieţii pacienţilor cu cancer.