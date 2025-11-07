Trei pentru titlul mondial din F1: Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol în Brazilia

Formula 1 revine, iar Marele Premiu al Braziliei este unul extrem de important în economia luptei pentru titlul de campion din 2025. Va exista și o cursă de tip Sprint, ceea ce sporește dramatismul din jurul duelului pentru primul loc. Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol pe circuitul de la Interlagos.

Cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului și cu un total de 116 puncte rămase în joc, Verstappen are șansa lui de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv din Formula 1.

Decalajul uriaș de 104 puncte de la pauza de vară a ajuns să fie în prezent unul de 36 de puncte față de Norris și 35 de puncte față de Piastri.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / 16:30 – 17:30 / Antena Play direct

Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1