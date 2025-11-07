G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei pentru titlul mondial din F1: Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol…

Circuit de Formula 1 cu monosturile prezente pe linia de start.
Formula 1 / Sursa foto: captură video

Trei pentru titlul mondial din F1: Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol în Brazilia

Sportz7 Noi • 1.572 vizualizări 0 comentarii

Formula 1 revine, iar Marele Premiu al Braziliei este unul extrem de important în economia luptei pentru titlul de campion din 2025. Va exista și o cursă de tip Sprint, ceea ce sporește dramatismul din jurul duelului pentru primul loc. Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol pe circuitul de la Interlagos.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului și cu un total de 116 puncte rămase în joc, Verstappen are șansa lui de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv din Formula 1.

Decalajul uriaș de 104 puncte de la pauza de vară a ajuns să fie în prezent unul de 36 de puncte față de Norris și 35 de puncte față de Piastri.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

  • Antrenament 1 / 16:30 – 17:30 / Antena Play direct
  • Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
  • Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

  • Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

  • Primul Grand Prix: 1973
  • Lungime circuit: 4,309 km
  • Numărul de tururi: 71
  • Distanță totală: 305,939 km
  • Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

  • Pole position: Lando Norris (McLaren)
  • Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
  • Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
  • Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
  • Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

  1. Lando Norris (McLaren) 357 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  3. Max Verstappen (RedBull) 321
  4. George Russell (Mercedes) 258
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 97
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  11. Carlos Sainz (Williams) 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 37
  13. Oliver Bearman (Haas) 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) 30
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

  1. McLaren 713 puncte / campioană
  2. Ferrari 356
  3. Mercedes 355
  4. RedBull 346
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 72
  7. Aston Martin 69
  8. Haas 62
  9. Kick Sauber 60
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.