Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Joi este zi de doliu naţional / Traseul cortegiului

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, transmite Agerpres.

Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment religios şi ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

JOI, 7 AUGUST 2025 – declarată zi de doliu național

– Se vor respecta prevederile legale privind zilele de doliu național pe teritoriul național si la misiunile diplomatice ale României.

09:00-09:50 Sosirea invitațiilor

10:00 Scurt moment religios

10:10 Ceremonia Gărzii la Catafalc

10:15 Moment de reculegere

10:16 Ridicarea de pe catafalc a sicriului

Sicriul este purtat spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni (traseu: Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină);

La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară (trompet) pentru Onor;

Se trage clopotul de la Biserica Cotroceni

10:20 Plecarea cortegiului de la Copertină

Deplasarea cortegiului funerar spre Biserica Cotroceni pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari – Bdul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

10:30-11:30 Oficierea slujbei religioase de înmormântare

11:15 Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul

Marinescu

11:35 Cortegiul Funerar pleacă din Palatul Cotroceni pe traseul Biserica Cotroceni-Poarta Marinescu

11:40 Gardă de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” – Platoul Marinescu

Garda prezintă ultimul onor – înclinarea drapelului.

Intonarea Imnului Național al României.

Cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Ceremonia de înmormântare

Sicriul este amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun;

Formare cortegiu funerar și prezentare onor;

Înhumarea are loc în prezența familiei și apropiaților.

Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 şi 2000 – 2004.

A murit marţi, la Spitalul ”Agrippa Ionescu” din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.