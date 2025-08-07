IMAGINEA ZILEI Premierul Bolojan, în spatele foștilor premieri PSD Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Iliescu / Nicușor Dan nu a participat la funeralii
Premierul Ilie Bolojan stă pe al doilea rând în spatele foștilor premieri PSD Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă la slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni.
Bolojan, al cărui guvern a organizat funeraliile de stat ale lui Iliescu, se află între Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan.
Președintele Nicușor Dan nu a participat până acum la ceremoniile de la Palatul Cotroceni. Traian Băsescu și Emil Constantinescu au adus ieri un omagiu la catafalcul fostului președinte. Klaus Iohannis a transmis doar un mesaj, fără a participa personal la ceremonii.
