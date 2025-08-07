G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

IMAGINEA ZILEI Premierul Bolojan, în spatele foștilor premieri PSD Văcăroiu, Năstase și…

Bolojan, Năstase, Văcăroiu, la înmormântarea lui Iliescu
Screenshot TVR Info

IMAGINEA ZILEI Premierul Bolojan, în spatele foștilor premieri PSD Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Iliescu / Nicușor Dan nu a participat la funeralii

Articole7 Aug 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan stă pe al doilea rând în spatele foștilor premieri PSD Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă la slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Bolojan, al cărui guvern a organizat funeraliile de stat ale lui Iliescu, se află între Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan.

Președintele Nicușor Dan nu a participat până acum la ceremoniile de la Palatul Cotroceni. Traian Băsescu și Emil Constantinescu au adus ieri un omagiu la catafalcul fostului președinte. Klaus Iohannis a transmis doar un mesaj, fără a participa personal la ceremonii.

Bolojan, în spatele lui Năstase, Văcăroiu și Dăncilă
Screenshot TVR Info

 

Bolojan, Năstse, Văcăroiu, la înmormântarea lui Iliescu
Screenshot TVR Info

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul director SRI Virgil Măgureanu, la catafalcul lui Ion Iliescu / Ambii sunt trimiși în judecată în „Dosarul Mineriadei” pentru infracțiuni contra umanității

Articole6 Aug • 935 vizualizări
1 comentariu

Comunitatea „Corupția ucide” organizează un protest joi la ora 19.00, în Piața Universității / „Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze și să ucidă cetățeni pașnici”

Articole6 Aug • 1.546 vizualizări
3 comentarii

Liberalul Gigel Știrbu: Doliul național nu șterge adevărul despre Ion Iliescu / După decenii de hoție și minciună, vor să ne ceară respect printr-un decret, să închidă gura celor care au plătit cu sânge și suferință

Articole6 Aug • 1.160 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.