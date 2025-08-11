Grindeanu nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al PSD convocat pentru că USR a refuzat să participe la ceremoniile dedicate fostului președinte

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu a pomenit nimic despre funeraliile lui Ion Iliescu, la finalul unei reuniuni a biroului permanent al partidului convocat exact pentru acest subiect, după ce USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru fostul președinte, care a fost înmormântat săptămâna trecută.

La sfârșitul săptămânii trecute, Grindeanu a anunțat pe Facebook convocarea, în ziua de luni, 11 august, a Biroului permanent al PSD, pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu”, a scris Grindeanu.

La finalul ședinței de luni, același Sorin Grindeanu nu a pomenit nimic despre subiect, dar a cerut adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, precum pensiile speciale, ca o condiție pentru revenirea PSD la ședințele coaliției de guvernare.

După ce USR a anunțat săptămâna trecută că nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD a refuzat să mai participe la ședința coaliției de guvernare. G4Media a scris că motivul real a fost refuzul baronilor pesediști de a ceda 6 posturi de prefecți și subprefecți, împărțirea a 60 de agenții guvernamentale și stabilirea datei alegerilor pentru Primăria București. Potrivit unor surse multiple din coaliție, la ședința de miercuri ar fi trebuit tranșată împărțirea posturilor în administrația locală, precum și celelalte funcții din agenții.

Luni, întrebat despre numirea prefecților, Grindeanu a afirmat că nu crede că „USR a venit pentru funcții în coaliția de guvernare” și a acuzat “o politică de gherilă” din partea unor “titulari de ministere” care “nu se ocupă de politici publice ci de a găsi fel de fel de lucruri în care să scoată în evidența moștenirea extraordinar de grea pe care o au”.

Conform protocolului coaliției, USR ar fi trebuit să primească 20 la sută din aceste posturi, iar astăzi (miercuri, 6 august, n.r.) ar fi trebuit tranșată problema prefecților și subprefecților. Din cele 40 de județe, USR ar fi trebui să-i revină opt posturi de prefecți cu funcțiile de subprefect aferente. Din aceste opt posturi, 6 ar trebui cedate de PSD și 2 de PNL.

Cei care s-au opus vehement ar fi fost baronii PSD, care refuză să aibă un reprezentant userist din partea guvernului în județele conduse de ei. Nici liberalii n-ar fi acceptat ușor împărțirea funcțiilor, dar ar fi găsit în cele din urmă soluții pentru a da satisfacție celor de la USR, mai ales că partidul condus de Dominic Fritz și-a anunțat disponibilitatea de a discuta eventuale schimburi de funcții.