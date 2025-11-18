Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA / S-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil. Instituţiile abilitate, Consiliul Concurenţei şi ANAF pot să vadă de ce este această creştere

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA, el arătând că s-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil iar instituţiile abilitate, Consiliul Concurenţei şi ANAF pot să vadă de ce este această creştere, transmite News.ro.

”Aceste discuţii n-au fost în coaliţie, legate de măriri de TVA sau de alte lucruri de acest tip. Ceea ce am făcut noi astăzi a fost să punem în acord această lege cu deciziile Curţii Constituţionale, având în vedere că au fost articole declarate neconstituţionale”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament. Despre scumpirea carburanţilor, în contextul discuţiilor privind sancţiunilor asupra companiei Lukoil, Grindeanu a precizat că ”pare că se speculează acest moment”. ”Eu sper să fie depăşit acest moment. Ceea ce nu mi se pare normal legat de acest subiect este cel legat de faptul că pare că se speculează acest moment şi s-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil. Iar aici, instituţiile abilitate, Consiliul Concurenţei şi ANAF-ul pot să vadă de ce este această creştere”, a menţionat Grindeanu.