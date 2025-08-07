Producătorul de mobilă TANDEM, 10 ani pe piața din România. Compania mizează pe design multifuncțional și parteneriate cu arhitecți de top

Producătorul de mobilier TANDEM aniversează un deceniu de activitate pe piața din România, perioadă în care a deschis cinci showroom-uri în marile orașe și a ajuns la o rețea de livrări ce acoperă peste 300 de locuințe lunar. Compania, care are o experiență de peste 22 de ani în Republica Moldova, unde deține și unitățile de producție, se concentrează pe mobilier multifuncțional și personalizabil, inspirat de designul italian.

În cei 10 ani de prezență locală, TANDEM a lansat peste 200 de modele de mobilier premium și a dezvoltat o rețea de colaborare cu peste 150 de arhitecți și designeri de interior, o componentă importantă a strategiei sale de business.

Mobilierul este produs integral în fabricile companiei din Chișinău, dotate cu tehnologii moderne. Potrivit reprezentanților companiei, fiecare piesă este concepută pentru a echilibra estetica și funcționalitatea, răspunzând nevoilor locuințelor contemporane.

„Pentru noi, fiecare pat, canapea sau dressing nu este doar un produs, ci o promisiune – aceea de a livra confort autentic, durabilitate și o estetică impecabilă. Suntem recunoscători clienților noștri din România care ne-au primit în casele lor în ultimii 10 ani,” declară Mădălina Chirilov, CEO TANDEM România.

Peste 15.000 de opțiuni de personalizare și livrare în 30 de zile

Compania se diferențiază pe piață prin gradul înalt de personalizare, oferind peste 15.000 de combinații de culori și țesături. Printre avantajele competitive se numără și un termen de livrare de 30 de zile, o garanție extinsă de până la 10 ani pentru produse și posibilitatea de a testa saltelele timp de 180 de zile.

TANDEM a implementat și sistemul „Smart Sleep Pro”, o tehnologie de ultimă oră, unică în România, menită să ajute clienții în alegerea saltelei potrivite.

Oferta companiei este aliniată la tendințele internaționale în design pentru 2025, cu accent pe:

Multifuncționalitate: canapele modulare, paturi cu spații de depozitare și soluții adaptabile pentru spații restrânse.

Confort și sustenabilitate: utilizarea materialelor ecologice și a proceselor de producție cu impact redus asupra mediului.

Personalizare: o paletă largă de texturi și culori care permit clienților să-și creeze un ambient personal.

Platformă B2B și planuri de viitor

Un pilon important în dezvoltarea TANDEM este platforma B2B, dedicată colaborărilor cu designeri și arhitecți. Prin intermediul acesteia, partenerii au acces la produse versatile, suport logistic și beneficii comerciale pentru proiecte rezidențiale și comerciale, de la apartamente la hoteluri boutique sau spații de coworking.

Pentru perioada următoare, compania își propune să lanseze noi colecții exclusive și să continue investițiile în tehnologii smart integrate în producția de mobilier.

„Ne dorim să fim mai mult decât un producător de mobilier – vrem să fim un partener de încredere în procesul de a crea locuințe care inspiră, să aducem calitatea și confortul în case, inspirați de designerii italieni,” a adăugat Mădălina Chirilov.

