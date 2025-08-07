Un peşte a căzut din ciocul unei păsări de pradă pe o linie de înaltă tensiune şi a provocat un incendiu în Canada

Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă, un uligan pescar, care a scăpat un peşte din cioc, iar acesta a căzut pe liniile de înaltă tensiune. Contactul dintre animalul ud şi liniile electrice a generat scântei, declanşând incendiul, relatează Le Figaro, preluat de News.ro.

Pompierii au fost chemaţi să intervină pentru a stinge incendiul care ardea la şase kilometri de localitate, iar aceştia au fost ajutaţi de muncitorii unei ferme din apropiere. Datorită ajutorului acestora şi utilizării a 18.000 de litri de apă, flăcările au fost rapid stinse, potrivit salvatorilor.

A fost deschisă o anchetă pentru a determina cauzele izbucnirii incendiului şi, potrivit pompierilor din Ashcroft, „vinovat” ar fi un uligan pescar. Pasărea de pradă ar fi prins un peşte la aproximativ trei kilometri vest, unde este cel mai apropiat râu, dar, obosit de căldură şi de greutatea peştelui, l-ar fi scăpat pe o linie de înaltă tensiune, provocând incendiul de vegetaţie. Conform concluziilor anchetei, contactul dintre peştele ud şi liniile electrice a provocat scântei, care au căzut pe sol, aprinzând plantele uscate.

„O altă ipoteză ar fi că s-a săturat de peşte crud şi a vrut să încerce peşte gătit”, au comentat cu umor pompierii într-un scurt mesaj pe reţelele sociale. Salvatorii au ataşat o fotografie a peştelui carbonizat pe solul înnegrit de flăcări. Pasărea de pradă a scăpat fără răni şi încă zboară, potrivit salvatorilor.

Autorităţile canadiene, citate de Radio Canada, spun că aproape 60% din Columbia Britanică se confruntă cu niveluri ridicate de secetă, iar riscul de incendii este considerat ridicat.