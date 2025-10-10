Un bărbat a fost ucis într-un nou atac atribuit unui urs, în Japonia / Plecase să culeagă ciuperci în pădure și era dat dispărut

Poliţia japoneză a anunţat vineri că un bărbat septuagenar găsit mort într-o pădure ar fi putut fi ucis de un urs, în contextul în care, în ultimele săptămâni, în arhipelag s-au înmulţit atacurile mortale atribuite acestor animale, informează AFP, transmite Agerpres.

Bărbatul, „dat dispărut după ce plecase să culeagă ciuperci în pădure, a fost găsit mort”, a declarat pentru AFP un poliţist din prefectura Iwate (nordul Japoniei). „Bănuim că a fost atacat de un urs, având în vedere urmele de gheare”, a precizat acesta.

Bilanţul oficial al atacurilor de urşi în Japonia a ajuns, pentru anul fiscal care a început în aprilie 2025, la şase morţi, potrivit ministerului Mediului – egalând deja recordul din 2023.

Săptămâna trecută au fost raportate trei atacuri mortale, ceea ce ar ridica numărul deceselor la un record anual, dacă se va confirma că au fost provocate de urşi.

Tot mai mulţi urşi sălbatici au fost observaţi în Japonia în ultimii ani, inclusiv în zone rezidenţiale, din cauza schimbărilor climatice şi a depopulării regiunilor rurale.

Pe lângă septuagenar, poliţia a descoperit miercuri cadavrul unui alt bărbat, aparent atacat şi el de un urs, într-o altă zonă a aceleiaşi prefecturi. Potrivit postului local TV Iwate, „capul şi trunchiul victimei erau separate”.

De asemenea, în prefectura Nagano (centru), cadavrul unui bărbat de 78 de ani, prezentând multiple urme de gheare, a fost descoperit sâmbătă.

Deşi poliţia suspectează puternic atacuri de urşi, cauzele acestor decese sunt încă investigate.

Între aprilie şi septembrie, 103 persoane au fost rănite de urşi în întreaga ţară, potrivit ministerului Mediului.

Marţi, un urs adult agitat a pătruns într-un supermarket din prefectura Gunma (la nord de Tokyo), rătăcind printre rafturi, rănind doi bărbaţi şi provocând panică printre clienţi.

Un turist spaniol a fost, de asemenea, atacat duminică de un urs, într-o staţie de autobuz din satul Shirakawa-go (centrul Japoniei), înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Printre cele mai recente victime confirmate se numără o femeie care culegea ciuperci în prefectura Miyagi (nord-est) şi un bărbat de 78 de ani în prefectura Nagano (centru).