Emil Boc: Am aflat de ce se organizează alegeri în România din…

Emil Boc, primar Cluj
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Emil Boc: Am aflat de ce se organizează alegeri în România din patru în patru ani – ca să afle UDMR cu cine guvernează / Mă bucur de parteneriatul pe care l-am avut şi îl avem în continuare

10 Oct

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (PNL), a declarat, vineri, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează. Emil Boc a adăugat că se bucură de parteneriatul pe care l-a avut şi îl are în continuare cu UDMR, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



”M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi preşedintele şi o dată la doi ani aveţi un congres de stabilire a politicilor pe care le promovaţi. Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii mai în glumă, mai în serios. Eu mă bucur de parteneriatul nostru pe care l-am avut şi îl avem în continuare. Şi în continuare contez pe acest parteneriat în interesul nostru, al tuturor pentru a continua o viaţă de calitate la Cluj şi în România”, a transmis Emil Boc în discursul rostit la începutul Congresului UDMR, care se desfăşoară la Cluj Napoca.

El a precizat că de peste 20 de ani a dat altă faţă municipiului Cluj-Napoca, ”un oraş în care normalitatea este la ea acasă, un oraş în care a te simţi acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu entia pe care o ai”.

Boc a menţionat că ”fiecare cetăţean se simte acasă în Clujul nostru drag şi împreună am construit un oraş tolerant şi european”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

