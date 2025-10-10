SURSE Președintele Nicușor Dan nu mai merge la congresul UDMR, unde urma să se întâlnească cu Viktor Orban

Președintele Nicușor Dan nu mai merge la congresul UDMR din cauza unor schimbări de agendă de ultim moment, au declarat pentru G4Media surse oficiale. El primise invitația de a participa la congresul UDMR de la Cluj și confirmase participarea în primă instanță.

Reamintim că la congresul UDMR participă și premierul Ungariei, Viktor Orban.

La același eveniment, care a început vineri la Cluj, iau parte și președinții PSD – Sorin Grindeanu și PNL – Ilie Bolojan.

În agenda oficială a președintelui Nicușor Dan nu apare nici un eveniment pentru ziua de vineri.