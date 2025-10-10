G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Președintele Nicușor Dan nu mai merge la congresul UDMR, unde urma…

Nicusor Dan si Viktor Orban
Colaj InquamPhotos

SURSE Președintele Nicușor Dan nu mai merge la congresul UDMR, unde urma să se întâlnească cu Viktor Orban

Articole10 Oct • 503 vizualizări 0 comentarii

Președintele Nicușor Dan nu mai merge la congresul UDMR din cauza unor schimbări de agendă de ultim moment, au declarat pentru G4Media surse oficiale. El primise invitația de a participa la congresul UDMR de la Cluj și confirmase participarea în primă instanță.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reamintim că la congresul UDMR participă și premierul Ungariei, Viktor Orban.

La același eveniment, care a început vineri la Cluj, iau parte și președinții PSD – Sorin Grindeanu și PNL – Ilie Bolojan.

În agenda oficială a președintelui Nicușor Dan nu apare nici un eveniment pentru ziua de vineri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.