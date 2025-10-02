G4Media.ro
Canadienii care călătoresc în SUA cu paşapoarte cu genul „X”, avertizați că…

generatia z adolescenti lgbt tineri
sursa foto: Pixabay

Canadienii care călătoresc în SUA cu paşapoarte cu genul „X”, avertizați că ar putea întâmpina probleme

Guvernul canadian a emis un avertisment de călătorie prin care îşi atenționează cetăţenii care deţin paşapoarte cu genul „X” că s-ar putea confrunta cu dificultăţi la intrarea în Statele Unite, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Canada a autorizat persoanele non-binare sau transgender să treacă genul „X” pe paşapoartele lor din 2019.

„Deşi guvernul Canadei emite paşapoarte pentru persoane care se identifică cu genul X, nu poate garanta intrarea sau tranzitarea dumneavoastră prin alte ţări”, a explicat Ministerul canadian de Externe într-un avertisment pentru canadienii care călătoresc în Statele Unite.

„Vă puteţi confrunta cu restricţii de intrare în ţările care nu recunosc identitatea de gen „X”, se arată în avertismentul emis luni.

De la revenirea sa la putere, preşedintele american Donald Trump a înăsprit politicile privind drepturile persoanelor non-binare şi trans în Statele Unite. La învestirea sa, el a proclamat că există doar „două sexe, masculin şi feminin” şi un singur „adevăr biologic”.

Departamentul de Stat al SUA a încetat imediat emiterea de paşapoarte cu genul X, în conformitate cu acest ordin executiv. Această decizie a fost anulată de o curte de apel la începutul lunii septembrie.

Canada a emis aproximativ 3.400 de paşapoarte cu genul „X” între 2019 şi 2024.

