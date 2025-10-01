SUA se angajează să garanteze securitatea Qatarului după loviturile israeliene asupra capitalei Doha

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite ale Americii s-au angajat să furnizeze garanţii de securitate Qatarului, aliat al Washingtonului şi al cărui teritoriu a fost vizat de lovituri aeriene în septembrie, informează miercuri agenția de știri AFP, care citează un decret prezidenţial publicat de Casa Albă, informație preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Politica SUA constă în a garanta securitatea şi integritatea teritorială a statului Qatar contra oricărui atac din exterior”, potrivit acestui decret semnat de preşedintele Donald Trump şi datat luni.

Israelul a întreprins pe 9 septembrie un atac fără precedent în Qatar, vizând responsabili ai Hamas reuniţi într-un complex rezidenţial chiar în centrul oraşului Doha, capitala acestei ţări din Golf, aliată majoră a SUA în regiune.

Atacul a suscitat o rară mustrare din partea lui Donald Trump – aliat ferm al Israelului -, care s-a declarat „foarte nemulţumit”.

Decretul datat luni precizează că Washingtonul va considera „orice atac armat contra teritoriului, suveranităţii sau infrastructurilor critice ale statului Qatar drept o ameninţare la adresa păcii şi securităţii SUA”.

În caz de atac, guvernul american va lua „toate măsurile legale şi adecvate”, inclusiv militare, se adaugă în comunicat.

În timpul unei convorbiri telefonice luni de la Casa Albă, premierul israelian Benjamin Netayahu a prezentat scuze omologului său de la Doha.

Qatarul a afirmat a doua zi că a primit, în timpul acestui apel, garanţii cu privire la securitate din partea SUA şi o promisiune din partea Israelului că nu îl va mai ataca.