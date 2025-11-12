RedBull, după podiumul lui Verstappen: „Am rezolvat o problemă pe care Ferrari n-a putut s-o înțeleagă”
După ce a avut parte de o sesiune de calificări dezastruoasă, RedBull a mutat decisiv înainte de MP al Braziliei, iar Max Verstappen a încheiat pe locul 3. Helmut Marko, consilierul RedBull, a explicat că echipa a rezolvat o problemă „crucială” la mașina lui Max, una pe care Ferrari nu a reușit să o rezolve, transmite f1oversteer.com.
Calificările de la Interlagos au fost extrem de slabe pentru RedBull, Verstappen nereușind să se califice în Q3.
Mai mult decât atât, echipa a adus modificări monopostului, iar Max a plecat în cursă de pe linia boxelor.
A fost cartea câștigătoare, Verstappen încheind cursa pe locul trei, foarte aproape chiar de locul al doilea (Max a terminat cursa fix în spatele lui Kimi Antonelli).
Marko vorbește despre inspirația RedBull de a schimba motorul și de a efectua schimbări la nivelul setărilor aerodinamice.
„În general, acesta este cel mai mare dezavantaj al mașinii de curse RB21: mașina are o fereastră de operare atât de îngustă încât chiar și cele mai mici modificări au un impact major”, a declarat Helmut Marko pentru Speedweek.
„Vorbim despre variații ale gărzii la sol de jumătate de milimetru sau despre o schimbare a temperaturii pistei cu câteva grade. Acestea pot schimba complet comportamentul mașinii.
Nu suntem singurii care se confruntă cu această problemă: Mercedes s-a luptat intens cu ea în acest an, la fel și Ferrari”, transmite Marko.
Spre deosebire de RedBull, Ferrari nu a reușit să găsească mutarea câștigătoare, transmite oficialul echipei de la Milton Keynes.
„A fost o decizie riscantă, dar necesară.
Din fericire, am reușit să o rezolvăm pentru cursă, iar acesta este punctul crucial pentru mine, alături de renașterea echipei după o perioadă cu adevărat dificilă în vară”, a adăugat Helmut Marko.
RedBull a decis să schimbe motorul mașinii lui Max Verstappen, iar mutarea a stârnit controverse. McLaren cere explicații din partea FIA: respectă această modificare plafonul de costuri impus în Formula 1?
FIA urmează să investigheze acest caz și să ofere un răspuns clar: intră sau nu schimbarea motorului făcută de RedBull Racing în costurile bugetului pentru 2025.
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
