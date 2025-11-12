RedBull, după podiumul lui Verstappen: „Am rezolvat o problemă pe care Ferrari n-a putut s-o înțeleagă”

După ce a avut parte de o sesiune de calificări dezastruoasă, RedBull a mutat decisiv înainte de MP al Braziliei, iar Max Verstappen a încheiat pe locul 3. Helmut Marko, consilierul RedBull, a explicat că echipa a rezolvat o problemă „crucială” la mașina lui Max, una pe care Ferrari nu a reușit să o rezolve, transmite f1oversteer.com.

Calificările de la Interlagos au fost extrem de slabe pentru RedBull, Verstappen nereușind să se califice în Q3.

Mai mult decât atât, echipa a adus modificări monopostului, iar Max a plecat în cursă de pe linia boxelor.

A fost cartea câștigătoare, Verstappen încheind cursa pe locul trei, foarte aproape chiar de locul al doilea (Max a terminat cursa fix în spatele lui Kimi Antonelli).

Marko vorbește despre inspirația RedBull de a schimba motorul și de a efectua schimbări la nivelul setărilor aerodinamice.

„În general, acesta este cel mai mare dezavantaj al mașinii de curse RB21: mașina are o fereastră de operare atât de îngustă încât chiar și cele mai mici modificări au un impact major”, a declarat Helmut Marko pentru Speedweek.

„Vorbim despre variații ale gărzii la sol de jumătate de milimetru sau despre o schimbare a temperaturii pistei cu câteva grade. Acestea pot schimba complet comportamentul mașinii.

Nu suntem singurii care se confruntă cu această problemă: Mercedes s-a luptat intens cu ea în acest an, la fel și Ferrari”, transmite Marko.

Spre deosebire de RedBull, Ferrari nu a reușit să găsească mutarea câștigătoare, transmite oficialul echipei de la Milton Keynes.

„A fost o decizie riscantă, dar necesară.

Din fericire, am reușit să o rezolvăm pentru cursă, iar acesta este punctul crucial pentru mine, alături de renașterea echipei după o perioadă cu adevărat dificilă în vară”, a adăugat Helmut Marko.

RedBull a decis să schimbe motorul mașinii lui Max Verstappen, iar mutarea a stârnit controverse. McLaren cere explicații din partea FIA: respectă această modificare plafonul de costuri impus în Formula 1?

FIA urmează să investigheze acest caz și să ofere un răspuns clar: intră sau nu schimbarea motorului făcută de RedBull Racing în costurile bugetului pentru 2025.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1