Un inginer din Arad, câștigătorul premiului de aproape 10 milioane de euro de la loto / Numerele au fost alese la întâmplare / Vrea să investească banii

Bărbatul care a câștigat la loto 6 din 49 aproape 10 milioane de euro, și-a ridicat premiul de la Loteria Română, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Câștigătorul celui de-al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române este un inginer de aproximativ 30 de ani din Arad.

Potrivit Loteriei Române, tânărul se consideră o persoană pozitivă și este jucător ocazional la loto de mai mulţi ani. De un an, constant, joacă doar online.

El spune că numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare şi ca va continua să joace la jocurile preferate.

De asemenea, consideră că o gândire pozitivă şi echilibrul sunt cheia succesului. Spune că îşi doreşte ca banii câştigaţi să-i investească în mod responsabil.

Câştigătorul nu a dorit să-şi facă publică identitatea.