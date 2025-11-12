Primăria Lugoj le cere operatorilor de comunicații să elibereze stâlpii supraîncărcați de cabluri / ”Există un risc major ca acești stâlpi să se prăbușească”

Primăria Lugoj cere operatorilor de comunicații să elibereze stâlpii supraîncărcați de cabluri, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Primarul Călin Dobra spune că „în lipsa respectării acestor condiții, operatorii nu vor mai primi niciun fel de aviz sau autorizație din partea Primăriei”.

“Am solicitat operatorilor de rețele de comunicații să avem o întâlnire și să analizăm dezastrul din centru spre celelalte zone, dar, în mod special, în zona centrală, privind toate aceste cabluri și aceste conexiuni realizate la nivel de stâlpi, pentru că suntem în momentul în care există un risc major ca acești stâlpi să se prăbușească.

Le-am solicitat foarte clar să găsească variante, să eliminăm tot ceea ce nu mai este, să venim cu un proiect comun de a îngropa rețelele în zona centrală, pentru că în Lugoj nu vor mai primi niciun fel de aviz, niciun fel de autorizație, dacă nu vor respecta acest aspect”, spune Călin Dobra.

Primarul a mai anunțat că administrația locală pregătește alocarea de fonduri pentru cheltuielile ce îi revin pentru îngroparea rețelelor în subteran.