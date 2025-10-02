Gerard Depardieu i-a dat în judecată pe producătorii emisiunii TV din Franța care a accelerat căderea sa în dizgraţie / Starul francez poate fi auzit în timp ce rostește cuvinte vulgare şi sexiste

Actorul Gerard Depardieu a dat joi în judecată, în Franţa, o emisiune TV pe care o acuză că a realizat un montaj ilegal şi înşelător într-un reportaj care i-a accelerat căderea în dizgraţie, în care starul francez a putut fi auzit în timp ce rostea cuvinte vulgare şi sexiste, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

În cadrul audierilor de la Tribunalul Corecţional din Paris se află o secvenţă de mai puţin de un minut dintre cele 54 de minute cât durează ancheta jurnalistică din emisiunea „Complement d’enquete”, intitulată „Gerard Depardieu: Căderea căpcăunului” şi filmată într-o fermă de cai în 2018 în timpul unei călătorii întreprinse pentru a marca împlinirea a 70 de ani de la instaurarea regimului nord-coreean.

În aceste imagini ale companiei Hikari difuzate pe 7 decembrie 2023 de grupul public France Televisions, actorul francez a făcut remarci de natură sexuală în momentul în care o fetiţă călare pe un cal a apărut pe ecran.

Cu toate acestea, avocaţii actorului şi scriitorul francez Yann Moix, iniţiatorul acelei călătorii, au afirmat că remarcile se refereau la o femeie adultă, care nu apărea pe ecran, şi ar fi fost făcute în cadrul filmărilor la un film de ficţiune la care cei doi bărbaţi ar fi lucrat.

Conform versiunii lor, neînţelegerea ar fi atribuită unei manipulări, unui montaj fraudulos menit să creeze falsa impresie că actorul sexualiza un copil.

„France Televisions contestă orice trucaj şi orice montaj ilegal” şi „îşi rezervă observaţiile pentru tribunal”, a declarat avocata grupului mass-media, Juliette Felix.

Autorii reportajului afirmă că montajul lor nu denaturează realitatea, că declaraţiile starului francez se refereau într-adevăr la acea fetiţă şi că ei se se bazează şi pe alte înregistrări ale secvenţei.

Acea emisiune TV a stârnit reacţii puternice. În cadrul emisiunii, actorul Gerard Depardieu a putut fi auzit făcând numeroase remarci misogine şi degradante la adresa femeilor în timpul călătoriei. Actriţa franceză Charlotte Arnould îl acuză, de asemenea, că a violat-o în 2018, iar alte femei au relatat alte agresiuni sexuale ale starului de cinema.



Macron, „mare admirator”

În contextul în care ministrul francez al Culturii din acea perioadă, Rima Abdul Malak, considera că Gerard Depardieu este „o ruşine pentru Franţa”, preşedintele Emmanuel Macron i-a sărit în ajutor starului francez, declarându-se „un mare admirator” al său, afirmând că detestă „vânătoarea de oameni” şi sugerând că imaginile ar fi putut fi trucate.

Actorul, considerat pe atunci un monstru sacru al cinematografiei franceze, a fost condamnat în primăvara acestui an la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiuni sexuale comise în timpul unor filmări (el a făcut apel) şi a fost trimis în faţa Curţii Penale din Paris pentru violurile denunţate de Charlotte Arnould.

El contestă aceste acuzaţii încă de la punerea sa oficială sub acuzare în 2020 şi a făcut apel împotriva ordonanţei de trimitere în judecată.

France Televisions a recurs la o procedură rară, solicitând autentificarea de către un executor judecătoresc a secvenţei contestate. „Nu există nicio îndoială şi nicio ambiguitate cu privire la faptul că fata din imagine este cea vizată de remarca lui Gerard Depardieu”, au dat asigurări reprezentanţii grupului media.

La jumătatea lunii mai, o expertiză depusă în cadrul anchetei pentru viol, dezvăluită de cotidianul francez Liberation ,”a permis să se stabilească că au fost adresate remarci cu conotaţie sexuală unei fetiţe care călărea un ponei”.

Însă, în cadrul procedurii de contestare a imaginilor difuzate în emisiunea „Complement d’Enquete”, justiţia franceză a dispus efectuarea unei alte expertize pentru a determina „cu precizie toate operaţiunile de montaj efectuate” şi pentru a indica „în măsura posibilului” persoana căreia i se adresa Gerard Depardieu, potrivit unei hotărâri a Curţii de Apel.

Rezultatele finale nu sunt deocamdată cunoscute, dar potrivit lui Jeremie Assous, avocatul lui Gerard Depardieu, o notă a expertului angajat în acest demers „a stabilit în mod ferm şi definitiv că a avut loc un montaj ilegal”.

Tribunalul va examina, de asemenea, acuzaţiile de abuz de încredere şi muncă la negru. Scriitorul Yann Moix susţine că imaginile cu Gerard Depardieu în Coreea de Nord nu fac altceva decât să arate un artist care interpreta propriul rol într-un film de ficţiune care, în cele din urmă, nu a fost lansat niciodată.

La rândul ei, compania Hikari a denunţat fapte de calomnie, fals în declaraţii şi tentativă de înşelăciune în cadrul unui proces, acuzaţii care vor fi examinate, de asemenea, de instanţa franceză.